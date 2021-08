Lucha contra el COVID-19: el deseo de Martorano para el mes de septiembre

"Es el momento más tranquilo desde la primera ola de Covid”, dijo la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano. Asimismo, consideró que la demora en la circulación de la variante Delta implica un tiempo “muy valioso” para avanzar en la campaña de vacunación".

En este sentido, adelantó que "el objetivo es llegar en septiembre a otro millón de personas con el esquema completo" y añadió: "La gran meta es iniciar el 2022 con todos vacunados con ambas dosis”.

“Pienso todo el tiempo en tener a la mayor cantidad de gente con el esquema completo, porque la Delta está retrasada pero va a circular en algún momento”, aseguró la funcionaria.

Leer también: Martorano reconoció que hay demoras en la entrega de vacunas

Según Martorano, “es posible que sea en septiembre, pero nadie puede asegurarlo" y afirmó: "Estamos en un momento de transición y no hay que aflojar, porque si hacemos de cuenta que no pasa nada, nos vamos a equivocar y mucho”.

"Creo que los controles que se impusieron para el seguimiento de viajeros funcionaron. En nuestro caso el incumplimiento no supera el 10% y gracias a los operativos, que han incluido a la policía cuando no se encuentra a alguien en su domicilio, las cosas cambiaron. Ahora la gente sabe que no es broma no respetar los protocolos al regresar del extranjero”, concluyó.