Doblete del ex Colón Joaquín Larrivey en triunfo de Universidad de Chile

El argentino Joaquín Larrivey consiguió anoche un doblete para Universidad de Chile, que superó como visitante a Unión La Calera, por 4-1, en partido correspondiente a la fecha 17 del torneo de Primera división de Chile.

Leer también: Cristian "Kily" González: "Este equipo vino a ganar a esta cancha"

El exatacante del Sabalero de 37 años, festejó a los 22 minutos de la primera parte, mediante un tiro penal, y a los 45m., de la segunda, respectivamente.

De esta manera, el delantero nacido en la ciudad de Gualeguay acumula 14 tantos en 16 partidos en la ‘U’, convirtiéndose -en forma provisoria- en el máximo artillero del campeonato.

Universidad de Chile, que trepó a la tercera colocación, marcó los goles restantes por intermedio del también argentino Gonzalo Castellani (ex Ferro y Godoy Cruz de Mendoza) en contra de su valla y de Mario Sandoval. En el elenco ‘azul’ actuaron también el mediocampista Marcelo Cañete (ex Boca) y Nahuel Luján (ex Belgrano de Córdoba).

Más info

En Unión La Calera, en tanto, se alistaron -además de Castellani- los también argentinos Alexis Martín (ex Gimnasia La Plata), Matías Laba (ex Argentinos Juniors), Santiago García (ex Rosario Central), Gustavo Iturra (ex Santamarina de Tandil) y Bruno Liuzzi (ex Sarmiento), según consignó Soccerway.

El argentino Gonzalo Sosa (ex Gimnasia de Concepción del Uruguay) consiguió mediante un penal el solitario tanto de Melipilla, que perdió como local ante Huachipato, por 2-1.

Otros resultados: Cobresal 2-Unión Española 0; Colo Colo 2-Antofagasta 0; Curicó Unido 2 (Leandro Benegas -2-)-Audax Italiano 2; Ñublense 2-Palestino 2; Wanderers 2-La Serena 2.

Principales posiciones: Colo Colo 33 puntos; Unión La Calera 31; Universidad de Chile y Audax Italiano 28.