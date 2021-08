Apartaron a un docente que habría enviado "un video inapropiado" a dos alumnas

El director provincial del Servicio Provincial de Enseñanza Privada (Spep), Rodolfo Fabucci, confirmó que un docente del Colegio Santo Tomás de Aquino fue apartado de sus tareas tras ser denunciado por enviar una un video calificado como "inapropiado" a dos alumnas. El funcionario prefirió no dar detalles acerca del contenido de las imágenes, aunque admitió que "parecerían" de contenido sexual.

"Tenemos una denuncia de parte de la escuela. Me he comunicado con la representante legal y con la directora, donde me manifiestan una situación de un video y fotografías inapropiadas", dijo Fabucci en diálogo con medios de Rosario. Según trascendió, se trataría de una captura de pantalla de un video donde el docente estaría en una videollamada junto con otra persona.

El funcionario dijo que de acuerdo a la información preliminar, las fotos y el video los habrían recibido dos alumnas del colegio; una de cuarto año y otra de primero. "La mamá inmediatamente cuando recibió ese video y fotografía, los mandó a la escuela", afirmó.

El colegio tomó contacto entonces con el Ministerio de Educación provincial, que decidió apartar preventivamente al docente del dictado de clases, tanto de sus horas de primaria como de secundaria. También se inició una etapa de pre-sumario, que podría desembocar luego en un sumario administrativo.

"Más allá de que si la situación ha vulnerado derechos de adolescentes y menores, se pondrá inmediatamente a disposición de la Justicia, del MPA (Ministerio Público de la Acusación) y de la investigación que resulte", agregó Fabucci.