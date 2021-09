La conmovedora historia de Francisco Benítez, el ganador de La Voz Argentina

La Voz Argentina tuvo su gran final y su campeón.

Francisco Benítez, de 22 años y oriundo de Colonia Tirolesa en Córdoba, representante del team de Soledad Pastorutti, emocionó a todos desde el principio del certamen al contar que padecía de tartamudez.

Siempre fue uno de los grandes favoritos a llevarse el máximo premio y no defraudó, ya que se consagró como el ganador del certamen con el 44,3 por ciento de los votos.

Primero, Marley anunció que Ezequiel Pedraza, del team de Ricardo Montaner, había quedado en el cuarto lugar entre los finalistas con el 13,4 por ciento de los votos del público. El tercer puesto quedó en manos de Nicolás Olmedo, el joven oriundo de Misiones y del team de Lali Espósito, con el 14,4 por ciento de los votos.

Finalmente, la definición quedó entre los dos favoritos: Luz Gaggi, que representaba al team de Mau y Ricky, y Francisco Benítez. Pero la cantante de 19 años de La Plata quedó en segundo lugar con el 27,9% de los votos y Francisco se consagró campeón ya que obtuvo el 44,3%.

La conmovedora historia de Francisco Benítez

Francisco trabaja en una cooperativa eléctrica y emocionó a todos desde el comienzo de la competencia al revelar que sufre de tartamudez desde los 6 años. Pero ese problema no le ocurre cuando canta.

Y abrió su corazón: “He sufrido mucho el no aminarme a hablar en público. No salía de mi casa, no quería hablar con nadie, he estado solo en mi pieza y llegó un punto en el que no quería estar más en este mundo”.

Sin embargo, el talentoso cantante contó que su vida cambió por completo al conocer a Rocío, su pareja, que está embarazada y con quien esperan a su primer hijo en pocos días.

Hoy los motivos para celebrar le sobran a Francisco Benítez, el nuevo campeón de La Voz Argentina.

