¿Qué dijo Ricardo Iorio tras enterarse que no cantará el himno en el partido de Argentina?

La suspensión de la participación del músico Ricardo Iorio en el partido entre Argentina y Bolivia generó múltiples reacciones en las redes sociales: por un lado, aquellas personas que celebraron su ausencia recordando sus comentarios discriminatorios y por el otro los seguidores que repudiaron la decisión y hablan de "censura".

Hasta el momento, Iorio, ex líder de Almafuerte, no se pronunció públicamente tras la noticia de que finalmente no cantará el Himno Nacional en la previa del partido que se disputará en el Estadio Monumental. Sin embargo, a través de sus redes sociales dio algunas señales que dan cuenta de su opinión respecto a la decisión de que no participe.

En las últimas horas, el músico compartió una importante cantidad de publicaciones de seguidores y seguidoras que celebraron su presentación en la previa del esperado partido. "Vamos Ricardo", "Vamos Iorio", "Se tiene que dar la foto de Ricardo con Messi" y "Merecidísimo", fueron algunas de las leyendas que acompañaron las historias que compartió ayer el instagram oficial del artista, @iorio_oficial.

Leer también: Sergio Torres entonará el Himno Nacional en el partido entre Argentina vs Bolivia

Pero con la suspensión de su participación, desde la cuenta del artista se limitaron a compartir solo una publicación de la cuenta @argentinadespierta, donde se lo ve al músico con una cita. "Me censuraron porque me identifico con el escudo, la escarapela, las Malvinas y la Bandera. R. Iorio", se lee en la publicación que compartió la cuenta del músico.

De acuerdo a la información que trascendió, la organización del partido enmarcado en las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022 decidió que no cante la canción patria luego de las fuertes críticas que surgieron en las redes sociales contra el artista. Principalmente de integrantes del judaísmo, que recordaron frases discriminatorias del cantante.

Hace minutos también se compartió desde el Instagram oficial del artista una historia con la frase: "existe la policía del pensamiento y todo aquello que genere conciencia será prohibido".

La polémica en las redes sociales

Desde hace varias horas, “Iorio” es la primera tendencia en Twitter, con casi 18 mil reacciones en Argentina.

“Pocas cosas me parecen más representativas de la argentinidad que Ricardo Iorio. Bruto, xenófobo, antisemita, pobrista. Atrasa mil años”, opinó un usuario.

“Un tipo que se abraza y avala a Biondini?, con pensamientos antisemitas, homofóbico.. Discúlpame pero no tiene nada que ver con la Selección Argentina, ni con lo que representa”, escribió otro usuario de la red social.

