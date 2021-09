El polémico posteo de El Dipy para celebrar la derrota oficialista

Adrián Martínez, popularmente conocido como El Dipy, utilizó sus redes sociales para expresarse luego de las PASO que se realizaron este domingo. El cantante dijo estar “contento” por los resultados que no dieron como ganador al Frente de Todos y realizo repudiables declaraciones.

Ante la consulta de un usuario de Twitter que le indicó que según su lógica los políticos son todos lo mismo "chorros, corruptos, etc." ¿Por qué se alegraba de que el sector que gobernó el país del 2015 al 2019 ganó ayer? y además le pidió que se la juegue y comparta sus ideas, El Dipy respondió.

“Yo no tengo que proponer nada. Soy Ciudadano. No soy político. Y estoy contento. Me chupa un huevo quien ganó. Lo que importa es que perdieron ustedes. A casa y a curar esa cola”, escribió en sus redes sociales.

Anteriormente había dicho que arriesgó mucho al expresar sus ideas pero que no se arrepentía: “Me jugué mi carrera. Me jugué que me puteen por acá un montón de gente que me escuchaba y era Kirchnerista. Discutí con mis representantes, amigos, gente de mi rubro, colegas, periodistas, etc. por hablar de política y sigo acá. Y voy a seguir luchando. Por mis hijos, por los tuyos, por mi familia, por la tuya. Porque por más que cante cumbia y no tenga secundario, yo no me olvido que este país me dio todo. Así que yo estoy en deuda con él”.

“Si algún día puedo juntar la plata para armar un partido y llegar, firmo adelante de todas las cámaras de televisión y ante escribano público que dono, todos los meses que cobre, el 100% de mi sueldo a una escuela distinta”, sostuvo el cantante en otro mensaje.

Fuente: Ambito