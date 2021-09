El Kily González y el triunfo ante San Lorenzo: "Tengo una felicidad inmensa"

El entrenador de Central Cristian González, se mostró satisfecho con la producción de sus dirigidos ante San Lorenzo, triunfo que le permite seguir escalando posiciones en la Liga Profesional. “Fue un partido muy cambiante ante un rival que nos supera en tres o cuatro veces nuestro presupuesto. Pero nosotros con nuestro plantel y nuestras herramientas fuimos a buscarlo desde el primer minuto y en definitiva fuimos justos ganadoras. Tengo una felicidad inmensa, no solo por la victoria sino por la forma y porque mi equipo va, intenta y ataca con mucha gente”, analizó.

Leer también: Central venció a San Lorenzo en el final con un gol de Dupuy

Mas allá de los tres puntos, los Canallas cuidaron el arco en cero tras algunas presentaciones con muchas dudas en defensa. "Es importante no recibir goles más que nada para la parte defensiva porque era algo que veníamos sufriendo. Más allá de que Fatu tuvo intervenciones muy buenas, cometimos varios errores y nos metieron muchas pelotas filtradas. Esto de terminar con el arco en cero no nos tiene que confundir, porque nos generaron algunas situaciones y esta vez nos perdonaron pero va a haber otros partidos, como ya nos ha pasado, que no lo van hacer", advirtió.

El DT auriazul también se mostró conmovido porque el gol de la victoria ante el Ciclón llegó a través de Martínez Dupuy. “A Luca lo conozco desde muy chico y cuando estaba en las inferiores lo hice venir a entrenar conmigo a la reserva porque le veía muchas condiciones. Que pueda convertir un gol tan importante me llena de emoción por él. Es un luchador que se entrega al máximo y como todo delantero necesitaba hacer un gol así para agarrar confianza de cara a los próximos partidos que son muy importantes”, finalizó.

Con info de TyC Sports