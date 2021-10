Piden que los bancos vuelvan a atender sin turnos luego de 17 meses

En los últimos días, el Gobierno anunció la reapertura de diferentes sectores, flexibilización de aforos y horarios, en el marco de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, la atención presencial en los bancos aun no cambió, sigue siendo igual que hace 17 meses y ello motivó un pedido urgente del sindicato La Bancaria.

"Desde la Asociación Bancaria venimos solicitando que los bancos vuelvan a la actividad normal. Consideramos que los bancos deben volver a la atención personalizada sin turnos, por lo menos en la inmensa mayoría de los clientes. Quieren mandar a todo el mundo a los canales digitales y dejar solamente grandes negocios en las sucursales", contó Claudio Girardi, secretario general de la Asociación en Santa Fe, en diálogo con Cadena OH!.

Leer también: Nación decretó las nuevas flexibilizaciones que regirán hasta fin de año

"No toda la gente tiene un celular o una computadora para tener la aplicación grande de un banco. La gente sigue reclamando pagar impuestos y servicios en los bancos y no hacer cola en los negocios en la calle con plata en la mano. Pedimos que se combinen los dos sistemas, el que quiere y puede usar el digital puede hacerlo, pero quien no que lo atiendan como antes de la pandemia", amplió el dirigente.

Finalmente, reconoció que "tenemos una ley desde hace 3 años, de trato digno. Ahora hay que pedir que se lleve a cabo esa legislación. Hay que reclamar, desde el gremio y también como ciudadanos".