Maradona, ese tipo "difícil de llevar, pero que te hacía saltar de la silla"

El periodista y locutor Alberto Lotuf tuvo una buena relación con Diego Armando Maradona. Más allá del contacto periodístico, también los unió cierto vínculo afectivo.

"Si hablamos desde el fútbol, para mí fue increíble que el tipo más famoso del mundo tenga en su cabeza un nombre y un apellido como el mío; me llamaba la atención cómo se dirigía hacia mí y eso fue impactante ", comenzó diciendo Lotuf por CADENA OH!

"Desde el punto de vista deportivo, Maradona nos hacía saltar de la silla. La actitud, la valentía y esos huevos que ponía en la cancha, hicieron que sea un privilegiado que hizo todo bien", continuó el locutor.

Al respecto, Lotuf aseguró que haber tenido contacto con Maradona fue una de las mejores cosas que le pasaron como periodista. "Yo toqué el cielo con las manos. Además de jugar bien al fútbol, era un tipo que decía cosas muy inteligentes; era muy simpático, un showman en un programa de televisión", afirmó.

Además, contó por qué "se rompió" esa relación periodística/afectiva con el astro futbolístico. "Yo le perdí el rastro cuando dijo “si lo veo a mi hijo por la calle lo escupo”. Nosotros lo sacamos al pibe Sinagra, fue una nota nacional. A partir de ahí, nunca más me dio ni cinco de pelotas. Nunca dijo nada sobre mí, pero no me volvió a atender el telefóno".

"Eso me impresionó mucho y en definitiva hablaba de la personalidad de Diego. También había que acompañarlo a Diego, porque si le decías que no a algo, se enojaba. Él tenía una forma de ser muy difícil de llevar", concluyó el entrevistado.

Escuchar también la nota completa: