Ante las acusaciones de clientelismo, Juan Manuel Caudana se defendió

El presidente comunal de Santa Clara de Buena Vista, Juan Manuel Caudana, fue acusado de vender votos y de clientelismo político. En el audio, que parece la grabación de una conversación, afirma "sacame fotos del voto, porque si perdemos porque te vas a llevar sólo 10 mil pesos, porque no voy a poner un mango más de mis recursos para ayudas sociales y políticas".

Leer también: Gatos muertos y persecución de un puma en Ascochinga

Al aire en Cadena OH!, explicó de qué se trató la charla. "Es un tipo que me tiene harto, un tipo sumamente peligroso y cansador. Está en la lista opositora. Me viene a pedir herramientas y sé que las vende. Me dice que quiere arreglar el baño, y sé que no lo va a hacer. Mis asistentes sociales no le dan nada porque está en deuda", detalló. "Ese día, para sacármelo de arriba, le dije que si me va a votar le saque una foto al voto. Pero había estado muy intenso. Él me estaba grabando, y vendió el audio a 50 mil pesos a la lista opositora".

Pero el entrevistado afirmó y re afirmó: jamás compró un voto. "¿Para qué lo voy a hacer? Perotti realizó numerosas obras en la localidad y la región. Yo estoy haciendo obras en el pueblo. Inconscientemente dije eso y pido disculpas, pero no lo necesito", dijo por último.

Escuchar también audio completo: