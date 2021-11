El entrenador de Chile tiene apenas ocho titulares para enfrentar a Paraguay

El técnico Martin Lasarte trabaja en el centro de entrenamiento de la selección chilena de fútbol con un verdadero rompecabezas para armar la defensa y el mediocampo de cara al partido del jueves en Asunción ante Paraguay, ya que apenas cuenta con ocho titulares.

En el medio juego Lasarte perdió a Charles Aránguiz, que por problemas físicos no podrá estar frente a Paraguay y Ecuador, mientras que otro volante Erick Pulgar está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que no podrá actuar en Asunción.

Con este panorama, el único titular seguro es Arturo Vidal, mientras que para los dos puestos restantes aparecen seis postulantes: Tomás Alarcón, Claudio Baeza, Diego Valdés, Pablo Galdames, Marcelino Núñez e Ignacio Saavedra.

Otro jugador que debió ser desafectado fue el delantero Edson Puch y en su lugar fue citado Víctor Dávila, quien milita en el León de México. Además Lasarte decidió citar al lateral izquierdo Gabriel Suazo, capitán de Colo Colo.

Y precisamente, el capitán del equipo chileno podría entrar en la defensa titular ante las dolencias de Eugenio Mena, Pero además la prensa chilena no descarta que Lasarte cite a dos juveniles Víctor Méndez, de Unión Española, y Vicente Pizarro, de Colo Colo.

Con este panorama, la prensa chilena asegura que a dos días del partido, Lasarte solo tiene a ocho titulares: Claudio Bravo, Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Brereton y Eduardo Vargas.

El delantero Jean Meneses charló con la prensa al finalizar el entrenamiento, consideró muy importante obtener dos victorias en los partidos para seguir soñando con Qatar 2022 y añadió que “todos sabemos lo que nos estamos jugando en esta doble fecha".

“Uno siempre se prepara de la mejor manera y venir a la selección es una motivación extra, y todos sabemos lo que nos estamos jugando en esta doble fecha, así que va a ser importante lograr los tres puntos para empezar a meternos en la parte alta que es lo que todos queremos”, dijo el delantero del León de México.

Respecto de Paraguay, Meneses señaló que “ya se vio en el partido anterior acá que es un rival bastante duro y complicado, más aún en su casa que va a querer hacer respetar su localía, así que vamos a prepararnos de la mejor manera para volver a Chile con los tres puntos”.

El delantero del Blackburn Rovers Bren Brereton Díaz, indicó por su parte que "es genial jugar para Chile. Estoy sonriendo. Estar allí me produce grandes sensaciones".

“Al ir a Chile por segunda vez me sentí realmente como en casa, los jugadores son brillantes conmigo. Aunque la mayoría no habla inglés, todos los muchachos me han incluido y hay una gran unión en el equipo”, dijo el nacido en Inglaterra.

Brereton enfatizó su orgullo por defender a la Roja y dijo que cuando se pone la camiseta “es un gran honor, ya que es genial representar al país de mi madre y su familia”.

Mientras que el defensor del Elche de España, Enzo Roco indicó que como todas las selecciones de Sudamérica van a ser rivales demasiado difíciles de contrarrestar, porque también se están jugando su opción para poder clasificar al Mundial. Como ha sido la tónica en estas Eliminatorias, van a ser partidos muy parejos”.