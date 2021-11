Adrián Taffarel: "No voy detrás de un resultado sino de una mejora"

El DT de Newell's habló de su futuro luego de la derrota en Sarandí y aseguró que su prioridad es que el equipo levante su nivel. “La consecuencia de eso se verá, pero no me mueve nada”, sostuvo.

El entrenador de Newell's, Adrián Taffarel, lamentó este domingo la derrota ante Arsenal, último del torneo, pero en relación a su futuro en el cargo aseguró que su principal objetivo es que el equipo mejore.

“Es un golpe perder, te pone mal de verdad. Mi futuro es mejorar y que el equipo juegue mejor y trate de ganar. La consecuencia de eso se verá, pero no me mueve nada, no voy detrás de un resultado".

Sobre el encuentro en Sarandí, analizó: “No nos asociamos donde teníamos que mantener la tenencia y no brindamos seguridad en la parte defensiva, nos equivocamos demasiado”.

Con info de Rosario3