La China Suárez habló con Alejandro Fantino tras el Wandagate

Después del escándalo por su affaire con Mauro Icardi y la posterior pelea con Wanda Nara, Eugenia China Suárez rompió el silencio en una entrevista con Alejandro Fantino, donde la actriz abarco varios temas, incluido el Wandagate, la monogamia, sus futuras parejas, la gente que la defraudó, entre otras cosas.

La nota, titulada En Primera Persona, un ciclo de entrevistas para la plataforma de streaming de Star Channel, Star+, comenzó con la China contándole al conductor por qué lo eligió para el ida y vuelta. “Te elegí porque hace muchos años hicimos una nota y fuiste muy bueno conmigo y no me olvido de la gente que fue buena conmigo”, dijo, aunque aclaró que no suele dar notas porque “Cuando hablo la cag*”.

“Sí, sufro, pero entendí que siempre se va a hablar, ya lo tengo aceptado. El precio de vivir con la libertad que vivo yo”

Para empezar a calentar la noche, Fantino le preguntó sobre las críticas que recibe. “Sí, sufro, pero entendí que siempre se va a hablar, ya lo tengo aceptado. El precio de vivir con la libertad que vivo yo”, dijo la China Suárez, en un video compartido por la periodista Maite Peñoñori. "Entiendo que hay gente que le tiene miedo al que dirán. A mi nunca me importó, ni en el colegio ni en el trabajo. Es tener los pies sobre la tierra y mirar con perspectiva: ¿Estoy en el medio de un terremoto? Sí. ¿Mis hijos tienen salud? Sí. Mis amigos me quieren? Sí. Entonces trato de mirar las cosas desde arriba. Lo mas importante, que es la salud, lo tenemos, el resto se puede arreglar".

Qué dijo la China Suárez sobre la monogamia

Durante la entrevista, la China se describió como "muy enamoradiza". Si embargo, cuando Alejandro Fantino le pregunto si cambiaria algo ahora después de "lo que vivió", la China clarificó: "Yo ahora no quiero saber nada con nadie. Estoy en un momento... y no del ambiente ni nada. Pero me autoanalizo, tengo autocritica, y te queda como un trauma de 'no, bueno, claro, no...'. No estoy sola, tengo tres hijos, no necesito un hombre al lado. Si estoy con un hombre es para sumar, no porque lo necesite. Lo hago todo yo. El que está al lado mío es para estar a la par", sintetizó.

"Tengo una parte libre, pero tengo una perte egocéntrica, me gusta el cuentito del romanticismo, no soy en ese sentido tan libre, nunca me chapé un tipo en un boliche una noche, nunca", destacó.

Al preguntarle sobre qué pensaba de la monogamia, la actriz de 29 años, y si cree que es cultura, dijo: "Yo tengo una parte más conservadora, yo creo que no es natural. Tengo sentimientos encontrados. Siempre tuve relaciones monogámicas pero no se que va a pasar a futuro", le indicó a Alejandro Fantino.

Sobre las parejas abiertas, la China Suárez lanzó sin filtro: "A mi si me lo cuentan no se si me divierte tanto. Las reglas se ponen entre dos pero por ahí hay parejas que tiene un acuerdo tácito, cada uno hace lo que quiere pero no nos enteramos. Creo que unos años te podes bancar estar con una sola persona y esta bien".

Qué dijo la China Suárez sobre el Wandagate

Si bien no se mencionó las palabras Wandagate o a los protagonistas, Wanda Nara y Mauro Icardi, la China explicó cómo atravesó "el ultimo tiempo". "Por mas que tomes la decisión de no ver, te llega por otro lado. Pero ya cuando hay tanto ruido es como... suelo decirle a mi entorno 'no quiero saber'. Porque mucho de las cosas no son verdad", aseguró. "Igual estaba muy informada. Pero estaba en Madrid, tenia la cabeza en eso, cumpliendo un sueño”, se justificó la China Suárez, en un video compartido por Pampito.

"¿Es que sabes lo que pasa? Nunca sentí que tenia que dar explicaciones", afirmó la China Suárez en la en la entrevista con Alejandro Fantino en Star + . Y agregó: "Y a lo mejor suene soberbio o a lo mejor suene... rebelde, cuando era más chica". "El día que mis hijos me pregunten, lo que quieran saber, a los únicos que les voy a dar explicaciones es a ellos", sentenció la actriz.

En el diálogo con Fantino, Suárez siguió: “Yo no me banco ni de un novio que me venga a pedir explicaciones, que a dónde saliste, dónde estuviste, quiénes están… No tengo tolerancia para esas cosas, pero no de superada, sino porque no tengo ganas”.

“Hay algo que tiene que ver con la intimidad y privacidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida. No soy un personaje, ojalá me hubiera salido armar uno, pero a mí me quieren o me odian por las mismas razones, por mi personalidad”, sentenció La China Suárez.

"Siempre se les pide explicaciones a las mujeres. Desde el colegio y en todo sentido. La mujer que no decide tener hijos: ‘¿Y por qué?’. La que tiene muchos hijos: ‘¿Y por qué?’. La que se separa: ‘¿Y por qué se separa?’. La que está con más de uno y sale más de uno es put*. Es constantemente una etiqueta", reflexionó la actriz. "Y después está el machismo entre las mujeres, que es tremendo. Es la mujer que juzga a otra mujer. Esto pasa mucho", sostuvo.

"Hay mujeres que hablan desde un lugar moral, como de poca empatía. Hay mujeres que son las primeras en señalar a otra mujer. Y eso es por como nos adoctrinaron y nos metieron en la cabeza la competencia”, remarcó.

Alejandro Fantino también le preguntó sobre su contundente y feroz descargo, en el que destruyó a Mauro Icardi sin mencionarlo, a la vez que tiró palos para todos lados, y si se lo había escrito alguien, como por ejemplo alguien del Colectivo de Actrices. “Nunca estuve en contacto con el Colectivo de Actrices, no me llamaron ni sé bien quienes son”, dijo. “Está el tema de la cancelación… lo pasé mal, pero no tan mal como algunos pensaron. Hubo gente que me escribió para darme el pésame", indicó la China.

"Aprendí y todo lo resolví en privado. En la vida real. No voy a decir qué y con quién. Y quedó todo claro. Me dejó tranquila internamente y duermo tranquila. Mi conciencia está re tranquila", sentenció.

Quiénes la defraudaron

Por último, Alejandro Fantino le preguntó si hubo gente que la defraudó tras el escándalo. La respuesta de la China fue contundente: "Sí".

"Hubo gente que me defraudó. Cuando alguien te defrauda es porque no esperás que sea así. Que vos puedas pensar que puedan haber amigos que te banquen más o menos, es una cosa. Pero tengo a la misma gente desde hace mucho tiempo y no me interesa hacer amigos nuevos, de verdad”, sentenció la China Suárez.

"Sobre todo públicamente. La gente se asusta porque tiene pánico de que hablen mal de ellos, y yo no tengo ese miedo, y menos por un amigo. Reconozco que soy muy pasional y no me importa nada, pero a mis amigos los banco como sea, donde sea", afirmó.

"Me importa más la vida real. Si, si... no era de mi círculo más íntimo, por eso no puedo decir que me haya afectado tanto, porque mis amigos siguen intactos y mi familia también", concluyó Eugenia China Suárez en clara alusión a Paula Chaves y Zaira Nara, con quienes rompió la relación que tenían tras el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

Fuente: Exitoina