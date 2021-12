Catania, histórico club italiano con varios argentinos, fue declarado en quiebra

Catania, el histórico club italiano cuyo primer equipo de fútbol fuera dirigido por el entrenador argentino Diego Simeone y contara simultáneamente con una decena de sus compatriotas, fue declarado en quiebra por un tribunal de esa ciudad siciliana a raíz de las numerosas deudas acumuladas en los últimos años.

“Esta es la confirmación de una dificultad que se hizo evidente. Estamos ante la historia del fútbol italiano, de un gran club, de la pasión de miles de aficionados. Por eso de nuestra parte hay una gran preocupación, pero también una gran atención para que la historia no acabe", le indicó Francesco Ghirelli, presidente de la Serie C en la que hasta ahora competía Catania, a la Agencia Italpress.

Luego de haber obtenido el informe de los asesores técnicos oficiales, y la documentación aportada por los abogados 'rojiazules', finalmente el tribunal decretó la quiebra de manera provisional hasta el 2 de enero y nombró a tres administradores concursales.

"Ahora estamos a la espera de evaluar en profundidad la situación, porque si se da el ejercicio provisional será necesario observar la disponibilidad para que el primer equipo termine el campeonato", apuntó.

Esos 10 jugadores argentinos mencionados que fueron dirigidos por Simeone en Catania fueron Mariano Andújar, Nicolás Spolli, Pablo Álvarez, Mariano Izco, Sergio Almirón, Lucas Castro, Pablo Barrientos, Gonzalo Bergessio, Alejando "Papu" Gómez y Mario Paglialunga.

Catania have went bankrupt. We’ll never forget CataniArgentina pic.twitter.com/m3IX94K7FP

— Francesco (@FRANCESCalciO_) December 22, 2021