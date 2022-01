El Hospital Iturraspe tiene nueva directora

El Ministerio de Salud provincial presentó a la nueva directora del hospital J.B. Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, Milagros Cuenca, quien reemplazará al ahora ex director del efector, Francisco Villano.

La nueva autoridad, quien inició sus funciones ayer, es ginecóloga, obstetra, cuenta con un máster en Mastología; y asumió "con el objetivo de dar continuidad al trabajo que viene llevando adelante el nosocomio, y trabajar no solo la línea de cuidados de los pacientes, sino también la del personal de salud".

La flamante directora del Iturraspe expresó que “desde hace 5 años acompaño en la dirección del hospital en todo este cambio de modelo de salud, en la mudanza, me he formado en este hospital y soy parte de los médicos que tienen otra impronta con respecto a los derechos cuidados y prevención de todos los usuarios y usuarias, ofreciéndoles el máximo nivel de complejidad, desde lo mas sencillo hasta lo más complejo, la calidez y no perder el humanismo porque ella medicina sin ello no es nada, es conocimiento vacío”.

“Mi rol en este hospital y la razón por la que decidí tomar esta función es por todo aquello ligado a la salud, es decir, muchas veces asociamos salud a un cuerpo enfermo, a un problema físico y no se tiene en cuenta que somos personas, con sentimientos y de un lugar con cierto contexto y que se tiene que tener en cuenta a la hora de saber que es lo mejor y que puede llegar a necesitar la persona”, agregó.

LABOR EN PANDEMIA

En cuestión de pandemia, Cuenca recordó que “venimos trabajando desde el 2020, atravesando todo este tiempo con idas y venidas, mucho aprendizaje y eso nos ayudó a diagramar diferentes estrategias, mediante reuniones con el comité de crisis, para desarrollar en el hospital en caso de ser necesarias”.

“Hoy contamos con una gran ventaja que es la vacunación que hace que la enfermedad tenga menos impacto sobre el cuerpo y hoy el personal de salud ya cuenta con una tercera dosis. Eso logra que la infección en el personal de salud sea muy baja y eso hace que no tenga que resentirse”, resaltó.

En cuanto a las camas de terapia, la directora del Iturraspe informó “que el hospital tiene una ocupación del 65% y no tiene ningún aislado ni internación por covid, todas se deben a diferentes patologías”.

“Cabe recordar que el hospital de campaña o Iturraspe “viejo” es quien está tomando todos los casos de personas que requieran internación por Covid y todavía cuenta con disponibilidad de camas”, concluyó Cuenca.

CONTINUIDAD DE LAS FUNCIONES

En este sentido, Francisco Villano resaltó que “no es un cambio de políticas de salud. El hecho de que asuma alguien que ha estado en la gestión desde hace unos años, como lo es Milagros, hace que le demos una continuidad a las funciones que tiene hoy el hospital”.

“Lo bueno de esta transición es que se trata de alguien que conoce el hospital, que trabajó en estos momentos tan difíciles y es una persona joven que tiene un pensamiento diferente a lo que podría tener uno. Todo el personal del hospital va a apoyar a la nueva directora para que la gestión de ella esté en el lineamiento de política de salud y de Estado que venimos cumpliendo”, continuó el ex director.

“Hoy cumplo una etapa, la sensación que uno tiene es muy dividida angustia y tristeza por dejar un lugar pero por el otro la satisfacción de haber cumplido los objetivos que quería cumplir, acompañando a Milagros en todo lo que necesite”, cerró Villano.