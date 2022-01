Paraguay y Uruguay se jugarán gran parte de las chances de clasificar para Qatar 2022

Los seleccionados de Paraguay, dirigido por el argentino Guillermo Barros Schelotto, y Uruguay, con el debut de Diego Alonso como DT reemplazando a Oscar Tabarez, jugarán este jueves en Asunción un partido de enorme trascendencia en la pugna de ambos equipos por conseguir la clasificación para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El encuentro, correspondiente a la 15ta. fecha de la eliminatoria mundialista de la Conmebol, se desarrollará desde las 20 en el Estadio General Pablo Rojas, conocido como La Nueva Olla, habilitado en un 80 por ciento de su aforo, con el arbitraje del argentino Darío Herrera.

Los únicos que toman con calma esta etapa de la eliminatoria son Brasil y Argentina, ya clasificados para el mundial en tierra qatarí, porque, a excepción del colista Venezuela con apenas siete unidades, siete equipos están en busca los dos pases mundialistas y de un puesto en el repechaje ante un equipo de la eliminatoria asiática.

A falta de cuatro partidos por jugarse para cada seleccionado, Uruguay se ubica séptimo con 16 unidades, a una de Perú, que hoy jugaría el repechaje, mientras que los paraguayos están en el noveno y anteúltimo puesto con 13 unidades.

La necesidad apremia a ambos, pero Paraguay no tiene opciones y solo le sirve el triunfo al equipo de Barros Schelotto que, desde que asumió en el cargo reemplazando a su compatriota Eduardo Berizzo, fue vencido por Chile de local (0-1) e igualó de visitante con Colombia (0-0).

Barros Schelotto le pidió a la Federación Paraguaya de Fútbol (FPF) el cambio de sede y el partido se jugará en el estadio de Cerro Porteño en lugar del Defensores del Chaco, un escenario en donde se puede sentir con mayor presión la presencia de los hinchas.

No obstante, los problemas de Paraguay no pasan por la mayor o menor incidencia de su público en el desarrollo del partido, Barros Schelotto sufre por el bajo nivel de juego, la escasa creatividad y talento del equipo (no fueron convocados Angel y Oscar Romero) y su pobre poder de gol, apenas nueve tantos en 14 encuentros.

Uruguay, con un equipo con jugadores que actúan en equipo de primer nivel de Europa, llega a esta instancia con el estreno de Alonso como DT en lugar de Tabarez, quien fue despedido del cargo luego de 15 años en el mismo.

El desgaste, la ausencia de buenos resultados y las derrotas ante Argentina y Brasil - perdió los 12 puntos en juego ante su eternos rivales-, precipitaron la ida de Tabarez y la llegada de Alonso, luego de una "negociación", más mediática que concreta, por contratar a Marcelo Gallardo.

Alonso, que viene de dirigir al Inter de Miami, equipo de la liga estadounidense de fútbol, asumió en el cargo con la "obligación" de llevar a Uruguay por lo menos al repechaje, en una experiencia que asoma sin grises: o logra una milagrosa clasificación o los orientales no irán a Qatar.

En el historial de eliminatorias jugaron en 15 ocasiones, con siete triunfos paraguayos, cinco de Uruguay y tres empates.

Probables formaciones

Paraguay: Anthony Silva; Juan Escobar, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Santiago Arzamendia; Matías Rojas, Braian Ojeda, Jorge Morel y Miguel Almirón; Antonio Sanabria y Braian Samudio. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Uruguay: Sergio Rochet; Damián Suárez, Ronald Araujo, José María Giménez y Mathías Olivera; Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Betancur y Giorgian De Arrascaeta; Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Diego Alonso.

Cancha: Estadio General Pablo Rojas.

Arbitro: Darío Herrera (Argentina).

Horario: 20 de Argentina.

Televisa: TV Pública.