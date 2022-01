Rihanna está embarazada. La cantante y magnate de 33 años está esperando su primer bebé con el rapero A$AP Rocky. La de Barbados estrenó su pancita de embarazada durante el fin de semana en Nueva York.

La pareja fue fotografiada en Nueva York el fin de semana, donde Rihanna estrenó su pancita mientras llevaba una larga chaqueta rosa. La prenda, de gran tamaño, se desabrochó en la parte inferior para dejar al descubierto su creciente pancita de embarazada, adornada con una cruz dorada con joyas de colores.

En una de las dulces fotos, que fueron tomadas en Harlem, la ciudad natal de A$AP Rocky, el rapero besa a la futura madre en la frente mientras disfrutan de un paseo por la nieve.

En mayo, A$AP Rocky habló con GQ sobre su romance con Rihanna, llamándola el "amor de mi vida". Cuando le preguntaron qué se sentía al estar en una relación, dijo: "Mucho mejor. Mucho mejor cuando tienes a 'la elegida". Ella equivale a, probablemente, un millón de las otras. Creo que cuando lo sabes, lo sabes. Ella es la Única".

Rihanna is pregnant, debuts baby bump on stroll with boyfriend A$AP Rocky https://t.co/LxlpljXXtE pic.twitter.com/GaWLRm6u0k

— Page Six (@PageSix) January 31, 2022