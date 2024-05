Juntan fondos para devolver a la Argentina un avión que estuvo en Malvinas

En conmemoración de un nuevo aniversario del hundimiento de parte de la flota británica en Malvinas, Owen Crippa, exaviador naval en el conflicto del Atlántico Sur y residente de Sunchales, habló sobre el significativo proyecto que está llevando a cabo para repatriar un avión que participó en el enfrentamiento con el Reino Unido.

Durante una entrevista con Cadena Oh!, Crippa detalló: “El avión lo vamos a traer a Sunchales, a través del Aeroclub. No es que los ingleses me lo regalan, sino que fue entregado por la Armada a cambio de repuestos”.

Además, agregó: “Estos aviones estaban sin vuelo, sin servicio, desafectados porque los repuestos debían ser suministrados por Inglaterra y Estados Unidos, y al estar bloqueada la entrega, no podían volar. Entonces, un comerciante de armas, un chatarrero de la guerra, propuso: ‘Si me entregan estos tres aviones, yo les doy los repuestos para los helicópteros y King’”.

Posteriormente, Crippa explicó: “Hace varios años empecé la negociación para comprar el 115. La negociación la cerramos hace aproximadamente un año, siendo el aeroclub Sunchales el comprador y la empresa Sancor Seguros quien nos prestó el dinero para la compra. Por eso estamos realizando una campaña para recaudar fondos y poder traerlo. Actualmente, el avión está embalado en un contenedor, a la espera de resolver algunos trámites aduaneros en nuestro país, lo que está causando esta demora”.

Para contribuir con la colecta, se puede depositar dinero en la siguiente cuenta: CBU: 2850376740094581880238, alias: queso.ciclo.suela, perteneciente al aeroclub de Sunchales, con CUIT: 30-63333114-2.

Finalmente, Crippa anticipó que el avión “será exhibido en un museo interactivo” y destacó su especial valor, ya que “fue el primer avión argentino que reveló la magnitud del desembarco inglés”.

Escucha la nota completa acá.