El presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó con una guerra nuclear si Ucrania se une como miembro de la OTAN. “Quiero recalcarlo una vez más. Lo he estado diciendo, pero me gustaría mucho que por fin me escucharan, y que lo hicieran llegar a las audiencias en prensa, televisión y online”, le dijo a los periodistas.

Y se preguntó: “¿Entienden o no que si Ucrania entra en la OTAN e intenta recuperar Crimea por medios militares, los países europeos se verán automáticamente arrastrados a un conflicto bélico con Rusia?”.

Luego advirtió: “Por supuesto, el potencial (militar) de la OTAN y de Rusia es incomparable. Lo entendemos. Pero también entendemos que Rusia es uno de los principales estados nucleares, y por algunos componentes modernos incluso supera a muchos. No habrá ganadores. Y ustedes serán arrastrados a este conflicto contra su voluntad. No tendrán tiempo ni de pestañear cuando se ejecute el artículo 5 (defensa colectiva de los miembros de la OTAN)”.

Putin ha denunciado, tras una larga reunión mantenida este lunes en Moscú con el presidente francés, Emmanuel Macron, que los países de la OTAN “siguen inundando de armas Ucrania”.

“Países miembros de la OTAN (...) siguen inundando a Ucrania con armamento avanzado y destinan considerables recursos financieros para la modernización del Ejército ucraniano, envían expertos e instructores militares”, destacó el ruso en rueda de prensa tras su encuentro con Macron.

Putin explicó que ha planteado esta cuestión a su homólogo francés, al tiempo que ha advertido de que Rusia “no permitirá que Ucrania intente recuperar Crimea por la vía militar”.