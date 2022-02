“No podemos liberar barreras”, argumentaron desde el Túnel Subfluvial

Este jueves se registraron importantes demoras en el ingreso al Túnel Subfluvial ante la gran afluencia de hinchas de Colón que visitaron la cancha de Patronato en Paraná. Más de 16 mil vehículos cruzaron el viaducto en tan solo unas horas para estar presentes en el encuentro que el sabalero disputó frente a Godoy Cruz.

Pese al atípico hecho, la dirección del túnel, a cargo de Karina Rotela, sostuvo que no hubo mayores inconvenientes: "Habíamos solicitado que fueran con tiempo y no pasó ningún incidente, pero insultaron a los empleados del peaje, por eso pedimos respeto para nuestros trabajadores”, enfatizó al aire de Cadena OH!.

"Sabemos que hubo demoras en el ingreso al Túnel, pero nosotros por el sistema de peajes no podemos liberar barreras. Nuestro sistema está preparado por una cuestión de seguridad de lo que es el funcionamiento del viaducto, las barreras se levantan con una distancia de 30 metros entre auto y auto, porque dentro del viaducto hay un sistema de oxigenación, hay todo un sistema de seguridad que no permite liberar las barreras como cualquier peaje, no lo podemos hacer, tiene que ver con una cuestión de seguridad del viaducto y del usuario”, detalló.

“Si tenemos un embotellamiento, un siniestro o se queda un auto, nosotros no podemos ingresar las grúas para auxiliar, el túnel tiene una particularidad en su funcionamiento y en sus cuidados”, agregó.

“Cerca del horario del partido fue cuando más cola hubo desde Santa Fe y luego pasó cuando terminó el encuentro. Sabemos que es muy complicado el ingreso a Paraná por eso habrá que hacer algún estudio de cómo manejar los operativos” para estos casos, sostuvo la directora del Túnel.

