Las claves del conflicto entre Ucrania y Rusia: ¿Qué está pasando?

Desde el Euromaidán, la serie de manifestaciones europeístas y nacionalistas en Ucrania que derrocaron al presidente prorruso electo Víktor Yanukovic en 2013, las tensiones separatistas en el sudeste de la exrepública soviética explotaron y los temores de una eventual intervención rusa fueron creciendo.

La posterior anexión rusa de la Península de Crimea, la persistencia del conflicto en las provincias separatistas de Lugansk y Donetsk y la taxativa negativa de Moscú a que Ucrania integre la OTAN, hicieron trepar la tensión hasta concluir es los acontecimientos sucedidos hoy.

Leer también: Ucrania pidió a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente Rusia

"El conflicto no era necesario ni esperado. No imaginé que iba a llegar el punto bélico. Aquí están en juego muchísimas otras cosas más allá de la soberanía de Ucrania y y el posicionamiento de Rusia. Está en juego una nueva configuración del orden mundial, cómo cuando tuvimos la Guerra Fría", comentó al aire de Cadena OH! Iaenzen Polímata, analista internacional residente en Moscú que se encuentra refugiado en Rusia.

Y aseguró que "no hay un motivo, es cómo sucedió con Malvinas. Es un territorio que está siendo disputado. Esta guerra comenzó en el 2014, no empezó ahora. En Ucrania existe una grieta principal: "¿somos europeos o somos rusos?". Allí empezó todo, luego Rusia anexó Crimea que había sido de Rusia, pasó a Ucrania y volvió a Rusia. El conflicto es muy complejo y muy difícil".

Leer también: La Cancillería recomendó que los argentinos en Ucrania abandonen el territorio

A continuación se desarrollan los hitos del conflicto durante este año, 55 días en los que la crisis escaló a gran velocidad.

- 10 de enero: rusos y estadounidenses deciden apostar a la vía diplomática y empiezan una primera ronda de negociaciones en Ginebra.

- 12 de enero: durante el Consejo de la OTAN en Bruselas se ponen de manifiesto las diferencias irreconciliables entre la Alianza y Moscú.

- 14 de enero: las autoridades ucranianas culpan a Rusia de un ciberataque masivo, mientras Washington acusa al Kremlin de llevar a cabo "un ataque de falsa bandera" en Ucrania para crear un "pretexto" para una invasión.

- 18 de enero: Rusia inicia maniobras en Bielorrusia mientras el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, viaja a Europa e inicia nueva ronda de contactos diplomáticos que busca bajar el tono a la crisis.

Leer también: Rusia y Bielorrusia realizan grandes ejercicios militares cerca de Ucrania

- 19 de enero: la Casa Blanca asegura que cualquier agresión a Ucrania recibirá "una respuesta severa y unida" de EEUU y sus aliados.

- 21 de enero: el canciller ruso Serguei Lavrov y Blinken se encuentran en Ginebra y logran ganar algo de tiempo. El ruso asegura que Moscú no va a atacar Ucrania, y anuncia que EEUU le ha prometido responder por escrito a sus demandas de seguridad. Blinken ofrece diálogo pero advierte que cualquier invasión "será respondida".

Address by the President of the Russian Federation https://t.co/jRvdLQE8TJ — President of Russia (@KremlinRussia_E) February 24, 2022

- 23 de enero: Washington anuncia la repatriación de las familias de sus diplomáticos en Ucrania ante el riesgo de que Rusia invada ese país, una decisión seguida por otros países, como Reino Unido.

Leer también: Biden dijo que Putin comenzó una invasión a Ucrania y anunció un fuerte bloqueo

- 24 de enero: EEUU admite que podría enviar militares a Europa del este y los países bálticos, mientras la OTAN refuerza su flanco oriental y el Kremlin denuncia la "histeria" de Occidente.

- 29 de enero: el presidente de EEUU, Joe Biden, señala que su país planea desplegar tropas en el este de Europa y países de la OTAN "a corto plazo", días después de que el Pentágono asegurara que tiene a 8.500 soldados en "alerta máxima"

- 31 de enero: durante el debate del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis ruso-ucraniana, Moscú acusa a Kiev de estar formado por "puros nazis"

- 3 de febrero: EEUU denuncia que el mandatario ruso Vladimir Putin quiere justificar la guerra en Ucrania con un falso vídeo de una matanza de rusos en ese país.

- 7 de febrero: el presidente chino, Xi Jinping y Putin firman en Beijing una declaración en la que instan a que Occidente "abandone los enfoques ideologizados de la Guerra Fría" y piden a la OTAN que descarte la expansión en Europa del Este

Argentina reitera su firme rechazo al uso de la fuerza armada y llama a Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania. 📎 https://t.co/8wD9iT70vM pic.twitter.com/ctKT3VbFcK — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) February 24, 2022

- 8 de febrero: el presidente francés, Emmanuel Macron, se reúne con Putin en Moscú, le pide que no vaya a la guerra y asegura, tras su encuentro, que el líder ruso le ha garantizado que "no habrá escalada". Horas después, Putin lo humilla y niega haber prometido nada.

Leer también: Argentina realizó un firme llamado a la paz en Ucrania

- 17 de febrero: Ucrania y los separatistas prorrusos se acusan mutuamente de bombardear la línea del frente en el Donbaas.

- 21 de febrero: Putin reconoce la independencia de los territorios separatistas de Donetsk y Lugansky y da instrucciones para desplegar al ejército ruso en estos territorios rebeldes de Ucrania.

- 22 de febrero: Alemania anuncia que paralizará la certificación del gasoducto Nord Stream 2 y pocas horas después Biden confirma que sancionará a la empresa encargada de operar el proyecto.

- 23 de febrero: Ucrania declara el estado de emergencia y autoriza a sus ciudadanos a tener armas, la cancillería ucraniana pide todos los ciudadanos de esa nacionalidad que salgan "inmediatamente" de Rusia y horas después sufre un ciberataque.

- 24 de febrero. Rusia anuncia una "operación militar" en Ucrania y poco después comienzan los bombardeos en gran parte del país, incluida la capital. El presidente de Ucrania, Zelenski, activa la ley marcial y pide a los líderes mundiales "detener a Putin".