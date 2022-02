La secretaria de Movilidad y el titular del Banco Municipal renunciaron a sus cargos

La secretaria de Movilidad de Rosario, Eva Jokanovich, renunció este jueves por motivos personales. El cargo será ocupado por la actual gerenta del Ente de la Movilidad, Nerina Manganelli.

“Deseo trasmitirle mi más profundo agradecimiento por la confianza que me ha brindado, así como el honor que significó para mi ser parte de su gabinete y liderar las políticas de movilidad de nuestra ciudad durante estos dos años. Fueron tiempos difíciles, atravesados por la pandemia, el dolor y complejidades de todo tipo en los que me he brindado entera para sostener y mejorar la movilidad de nuestra ciudad" señaló Jokanovich en una carta dirigida al intendente Pablo Javkin.

"Felizmente esta semana hemos podido anunciar un paso adelante en la reconstrucción del sistema de transporte público de pasajeros, quedan en marcha importantes proyectos en manos de un equipo comprometido y profesional que juntos hemos conformado”, agregó.

Jokanovich viajará a Madrid para hacer una especialización en el área de Movilidad, por lo que tuvo que dejar la banca.

Se estima que en los próximos días Manganelli será oficializada en el cargo con el objetivo de avanzar en la normalización y mejora del transporte público, cuya crisis se profundizó en pandemia.

Cambios en el Banco Municipal

El presidente del Banco Municipal de Rosario, Adrián Giacchino, renunció este jueves al cargo por razones de salud. El intendente Pablo Javkin propuso como candidato oficial a Claudio Forneris, quien estuvo al frente del Banco Galicia. La designación del nuevo titular de la entidad financiera local debe ser aprobada por el Concejo municipal y por el Banco Central.

“Presento mi renuncia indeclinable por razones personales fundadas en mi salud que priorizo preservar. Agradezco al intendente la confianza dispensada, la que espero haber honrado, a la vez que aprovecho para desearle el mayor éxito en la continuidad de la gestión”, expresó Giacchino en la carta de renuncia presentada.

Según señalaron desde el oficialismo, la nueva designación apuesta a continuar con la modernización tecnológica y profesionalización comercial de la entidad.