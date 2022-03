Parte de la oposición se retiró del recinto luego del anuncio de una investigación por el préstamo del FMI

El sector duro del PRO se levantó este martes de sus bancas y se retiró del recinto durante el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea legislativa, luego de que el mandatario anunciara que se continuará con la investigación de las responsabilidades del endeudamiento ante el FMI.

"El año pasado, a través del Decreto 8/2021 instruí a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento. Este Acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber como ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino", fue la frase que despertó la ira de la oposición.

La mención del tema levantó una serie de gritos y objeciones entre oficialismo y oposición, que finalizó con la ida del recinto de los legisladores del PRO, que ya habían anunciado que se retirarían si no coincidían con algunas de las palabras del mandatario.

La UCR, la Coalición Cívica y el bloque Evolución decidieron quedarse en el recinto. También se levantó y se fue el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

No fuimos del recinto porque las mentiras del Presidente no se pueden aceptar pasivamente. Nos retiramos bajo los insultos de los mismos que aplauden al presidente pero no quieren votarle el acuerdo con el FMI. Orgullo republicano.

— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) March 1, 2022