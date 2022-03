Sin pelos en la lengua, un reconocido cantante criticó fuerte a L-Gante

En nombre de L-Gante no pasa casi un día lejos de las noticias. Ahora, un colega lo criticó: para Raúl Lavié, "se cree cantante y es un éxito momentáneo".

El cantante de tango fue consultado sobre el momento que vive el joven oriundo de General Rodríguez y dio una respuesta sin rodeos: “No lo escuché mucho a L-Gante. Yo estoy preocupado por mi carrera y no me meto demasiado en este nuevo mundo de los influencers que la gente los considera artistas".

"Pero imaginate que yo tengo 69 años de pisar los escenarios y me he criado en etapas haciendo música y cantando, formando una carrera profesional muy seria y no porque me hayan seguido por las redes sociales”, agregó.

“Respeto muchísimo lo que se está brindando en materia tecnológica y, en este caso, L-Gante como figura diría que es un gran artista, pero eso es algo más que ser seguido en las redes sociales y hay que formarse trabajando. De esa manera uno va a crecer como artista y va a quedar en la memoria, dentro de poco quizás viene otro que supera a L-Gante”, indicó en diálogo con Juan Etchegoyen.

Para "El Negro" resulta "muy difícil juzgar para aquellos seguidores que tiene", aunque sostuvo que lo respeta: "Para ellos sí es un gran artista, pero para otros no tanto. Es la oferta y la demanda como ha pasado siempre, siempre ha habido artistas de éxito momentáneo”.

“De pronto viene otro y lo suplanta; la música y el ambiente artístico es una renovación constante. Esto de las redes tiene mucha influencia en la gente y en los jóvenes que lo sigue", analizó Lavié según Crónica.