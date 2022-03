Ricardo Carloni le contestó a Ignacio Astore

La polémica por la presencia de hinchas visitantes en el clásico del domingo 20 de marzo en el Gigante tuvo otro capítulo. Porque el vicepresidente de Central, Ricardo Carloni, salió a cruzar a Ignacio Astore, presidente de Newell's, quien deslizó que no hay voluntad canalla de recibir a su público.

"Lo primero que quiero aclarar es que no hubo ninguna nota oficial que haya llegado al club o que haya llegado al presidente, al que le consulté hoy. Por lo tanto oficialmente no hay pedido de parte de Newell's", dijo Carloni en Zapping Sport.

"Segundo: no hay mala predisposición del club. Yo mismo he escuchado al director provincial de Seguridad Deportiva y Espectáculos Masivos, Marcos Romero, decir que no están dadas las condiciones. Esto no parte desde Rosario Central", añadió.

Carloni se mostró molesto porque Astore ventiló públicamente un pedido dirigencial y generó falsas expectativas en sus hinchas: "Comúnmente cuando se piden visitantes, no se hace públicamente. Y yo lo supe por los medios. Hay que tener responsabilidad en todo sentido: primero se debe hacer el pedido de forma privada porque la gente se hace ilusiones. Por supuesto que el hincha de Newell’s va a estar ilusionado en venir a Central y viceversa, pero primero hay que ver los detalles que hacen a esa posibilidad después de tantos años sin visitantes".

"Central siempre ha dado el mayor de los ejemplos: es más, cuando pasó el hecho vandálico de la estatua, el presidente responsabilizó a Central y al ministro de seguridad. Y luego nos pasa a nosotros un incendio en la sede que casi pierde la vida un muchacho", tiró.

El dirigente canalla afirmó que para que haya un clásico con visitantes "hay que hacer todo un trabajo previo. Y yo coincido con el secretario de seguridad, porque para mí no están las condiciones. No se puede organizar de la noche a la mañana. Astore hace poco que es dirigente: un clásico con visitantes no se hace en 10 o 15 días".

Finalmente, volvió a apuntar contra el principal directivo ñubelista: "No entiendo por qué el presidente de Newell's habla tanto de Central. Cada uno tiene su institución y cada uno gestiona de la manera que cree mejor para sus socios. Nosotros tenemos más de 60.000 socio reales y la capacidad del estadio es de 45.000 espectadores".

Con info de Rosario3