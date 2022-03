Quedó preso el conductor que mató a un ciclista y se dio a la fuga

El automovilista que atropelló y mató a un ciclista el sábado pasado en Funes y luego se dio a la fuga fue imputado este jueves. Quedó en prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días por resolución del juez Pablo Pinto. El sospechoso se entregó el pasado martes en la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La fiscal Mariela Oliva acusó a Gabriel Alberto C., de 31 años, por chocar la parte trasera de la bicicleta que conducía Felipe Ramón Mansilla, que falleció por la gravedad de las heridas. Agregó que después de embestirlo, no asistió a la víctima, no pidió auxilio, dejó su Honda Civic abandonado en un canal de desagüe y se fugó.

Leer también: Se entregó el conductor que habría atropellado a un ciclista

Por esa descripción, la fiscal de la Unidad de Siniestros Viales y Delitos Culposos escogió la calificación legal de homicidio culposo en accidente de tránsito, calificado por haberse dado a la fuga en concurso real por abandono de persona.

El hecho ocurrió a las 7.40 del sábado pasado en la autopista Rosario-Córdoba a la altura de los kilómetros 303-304, en jurisdicción de Funes.