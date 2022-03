Estefi Berardi cuestionó las acciones solidarias de Santi Maratea

Una vez más, Estefi Berardi cuestionó con dureza a Santi Maratea, luego de que en Mañanísima mostraran un video del influencer, contando que recibió un llamado desde la embajada de Ucrania en Argentina para pedirle ayuda, en medio de la guerra con Rusia.

Entonces, la panelista expresó en Mañanísima: "Me parece mal que tus negocios dependan de la necesidad de otro".

"Siempre hay necesidades. Veo mal hacer un negocio de la necesidad de la gente. Eso está pésimo. Eso está mal. Yo no puedo vivir por tu necesidad", agregó Bernarda, cuestionando con firmeza a Maretea.

En la vereda opuesta al pensamiento de su colega y apoyando el accionar de Santi, Pampito le retrucó: "¿Y los políticos que hacen?". Y Berardi acotó: "Los políticos trabajan, cumplen un horario…".

A fines de febrero, luego de que Santi Maratea hiciera historia con la colecta millonaria que logró para ayudar a Corrientes, afectada por los incendios, Estefi Berardi criticó el discurso anti-sistema del popular influencer.

"Para el Estado, esa plata que juntó no es nada en comparación con la que gasta, porque se ocupa de un montón de cosas. No me parece que Santi Maratea reemplace al Estado, ni a los gobernantes. Él tiene un discurso bastante antisistema", lanzó la panelista.

"¿Vos sabés en que gastan el Estado y el gobierno en el incendio de Corrientes? Si querés te lo leo, eh... Lo que pasa es que no lo están comunicando en Twitter. ¿Vos pensás que con esta plata que juntó Maratea el incendio se soluciona así nomás? Ayuda, pero no soluciona el ciento por ciento del problema", analizó Berardi.

"El Estado gasta en un montón de otras cosas. A Santi Maratea se le agradece el gesto y lo que hace, por supuesto, pero el Estado tiene que estar presente. No banco ese discurso que tiene. Por supuesto que no alcanza lo que hace el Estado y hay que mejorar un montón de cosas, pasa que se hace y no se comunica", concluyó Berardi.

Fuente: Ciudad Magazine