Estefanía Banini volverá a la selección Argentina

La Selección Argentina de fútbol femenino disputará los próximos 7 y 10 de abril dos amistosos frente a su par de Chile durante la Fecha FIFA, con todas las miradas puestas en la Copa América que se disputará entre el 8 y 30 de julio de este año en Colombia. Germán Portanova, entrenador del seleccionado argentino, dio hoy la lista con las futbolistas convocadas para los próximos partidos, y dentro de las 23 jugadoras hay una histórica que regresa después de mucho tiempo.

Estefanía Banini, futbolista del Atlético de Madrid y ex Colo-Colo, Valencia y Levante, fue convocada para jugar con la Selección Argentina después de 1.013 días. Su última participación con la camiseta albiceleste fue en el año 2019, cuando representó a Argentina en el Mundial de Francia, donde lograron un histórico empate frente a Escocia: luego de ir perdiendo por tres goles, en los últimos 20 minutos del partido el seleccionado argentino igualó el encuentro 3-3 y se retiró de la Copa del Mundo con la frente en alto.

Cabe recordar que Banini dejó de ser convocada por tener fuertes diferencias con el ex director técnico de la Selección Argentina, Carlos Borrello, que la dejó afuera de la lista de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. “Ni descanso, ni lesiones, ni permisos de mi club. El cuerpo técnico decidió dejarme afuera”, expresó en aquella oportunidad la futbolista en su cuenta de Instagram, y agregó: “El motivo de esto es muy simple: se habló con todo el equipo que viajó al Mundial ya que pensamos que ellos no están a la altura de lo que pretendemos. Queremos el crecimiento real del fútbol femenino, queremos estar a la altura de las potencias”.

Estefanía Banini fue parte del XI ideal de FIFA

El pasado 17 de enero, Estefanía Banini fue elegida por FIFA como una de las jugadoras que integran el XI ideal del 2021. La argentina, que actualmente juega en el Atlético Madrid de España, fue parte del equipo del año por primera vez en su carrera. “La verdad que es un honor para mí, es increíble. El hecho de pertenecer a este once con estas increíbles jugadoras es espectacular. Estoy agradecida de pertenecer y ser parte”, declaró Banini luego de ser premiada. La jugadora de la Selección Argentina, al igual que el resto, se encontraba en su casa debido a la situación sanitaria actual.

Después de la premiación, la jugadora argentina dialogó con TyC Sports y mostró su felicidad por la distinción. “No lo puedo creer, es algo muy fuerte. Es un reconocimiento muy lindo después de tanto sacrificio”, dijo Banini, y agregó: “Me sorprendió estar en la pre selección, esto no me lo esperaba para nada. Esta noche no creo que pueda dormir, no voy a pegar un ojo. Una trabaja día a día, pero nunca se espera algo así”.