"Hayya Hayya", la canción oficial del Mundial de Qatar 2022

David, quien en 2019 se convirtió en la primera solista africana en presentarse con entradas agotadas en una importante sala de conciertos europea, comparte el entusiasmo de Trinidad Cardona: “Al crecer, tuve la oportunidad de visitar muchos países alrededor del mundo. Mientras viajaba, me di cuenta de que éramos uno. Somos un pueblo, un mundo. Así que cuando me ofrecieron este proyecto, no dudé. Participar en este evento que une al mundo entero e interpretar esta canción que dice 'Somos mejores juntos - Somos mejores juntos', me conmovió. Es hermoso, sinceramente. ¿Cómo pude haberme negado? Davido, que pasó gran parte de su infancia en Nigeria, es el mascarón de proa de una revolución afrobeat que se ha apoderado del planeta, con éxitos como Fall and If, o su último disco, A Better Time.