Javier Sanguinetti: "Hay que ir partido a partido, nos quedan seis finales para poder tener la ilusión de jugar las otras tres"

El entrenador Javier Sanguinetti analizó el triunfo de Newell's ante Platense por 3-1 durante la conferencia de prensa que llevó a cabo en Rosario. "No fue de los mejores partidos que hemos tenido, pero tuvimos muchísimos deseos de ganar. Después de un clásico y de ganar un partido tan importante es normal que se afloje. Fue una prueba de carácter para nosotros”.

Y agregó: "No tuvimos circulación rápida, no pudimos encontrar a Nico (Castro) en los lugares que pretendíamos, la espalda de los volantes. Lo encontrábamos muy atrás, ni claridad para llegar al arco rival. Con espacios, cuando logramos asentarnos, tuvimos más situaciones para aumentar el marcador”.

Con una mirada más profunda sobre el desarrollo del partido, Sanguinetti destacó: “Los chicos hicieron un esfuerzo muy grande, estuvieron a la altura. En el segundo tiempo, cuando nos soltamos un poquito más, tuvimos más intención de juego, circulación y cortamos el primer pase que tenía Platense. Los cambios entraron muy bien, nos dieron la posibilidad de ir por más, que a veces no ocurre. Teníamos que ganar por los cruces de nuestra zona y para meternos en la pelea de lleno".

Respectos a los objetivos, Archu aclaró: “Hay que ir partido a partido, nos quedan seis finales para poder tener la ilusión de jugar las otras tres, pero el más importante es el que viene. Encarar de acá a un futuro no muy lejano no me parece correcto, lo mejor es pensar en Unión y tratar de encontrar un resultado que nos permita instalarnos definitivamente en el lote de los cuatro”.

Por último, el DT puso el presente en contexto: “En mi primera charla el deseo era ser competitivo, si lo somos vamos a poder pelear por la ilusión de estar entre los primeros cuatro, no debemos creernos más de eso. De lo contrario, nos van a dar un cachetazo, por eso tenemos que tener los pies sobre la tierra para poder seguir progresando y creciendo para lograr el objetivo a fines de abril”.

El polémico accionar del VAR en Newell's vs. Platense, según Javier Sanguinetti

“El VAR es una tecnología que supuestamente hace justicia para los dos equipos. Hay que empezar a acostumbrarse y marcar de otra forma en el área porque se chequea todo. En la pelota parada habrá que tener muchísimo cuidado porque cualquier agarrón es penal. Queda evidente cuando se toma de la camiseta”, concluyó.

Con info de TyC Sports