Recomendaciones que deberá saber el hincha de Unión para el partido ante Junior

Este miércoles Unión volverá a jugar la Copa Sudamericana y será en condición de local ante Junior de Barranquilla de Colombia. Los Tatengues deberán tener en cuenta algunas cuestiones que brindó la Conmebol.

Recomendaciones de Conmebol para el partido

1) No arrojar objetos al campo de juego

2) No ingresar pirotecnia de ningún tipo ni rollos de papel

3) No ingresar con banderas de ningún tamaño. "¡Cuidemos al Club! ¡Evitemos multas!", expresaron desde la institución.

Además, Unión solicita a los vecinos que rodean el estadio se abstengan de manipular fuegos artificiales y pirotecnia antes, durante o después del partido, a los fines de que el CLUB UNION no sea SANCIONADO.

El partido

El encuentro, por el Grupo H, se jugará en el Estadio 15 de abril, en la capital santafesina, desde las 19.15, televisado por ESPN y con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte.

La programación de la fecha inicial del grupo se completará con Fluminense de Brasil ante Oriente Petrolero de Bolivia, que también se jugará desde las 19.15.

Unión, que llegó a los octavos de final de la Sudamericana 2021 siendo eliminado por Bahía de Brasil, debe sumar los nueve puntos de local en este certamen para tener posibilidades de ser el único clasificado para las fase finales.

También jugarán en la programación de la Copa Sudamericana: General Caballero (Paraguay)-La Guaira (Venezuela), 19.15 por el Grupo G, 9 de Octubre (Ecuador)-Internacional (Brasil), 21.30 por el Grupo E y Antofagasta (Chile)-Defensa y Justicia, por el Grupo F a las 21.30.

Probables formaciones

Unión: Santiago Mele; Federico Vera o Emanuel Brítez, Franco Calderón, Diego Polenta y Claudio Corvalán; Daniel Juárez, Juan Carlos Portillo, Juan Ignacio Nardoni y Gastón González; Matías Gallegos y Mariano Peralta Bauer. DT: Gustavo Munúa.

Junior: Sebastián Viera; Nilson Castrillón, Dany Rosero, Jorge Arias y Gabriel Fuentes; Yesus Cabrera, Didier Moreno y Freddy Hinostroza; Edwin Centre y Luis González; Miguel Borja. DT: Juan Cruz Real.

Arbitro: Andrés Matonte.

Estadio: "15 de Abril"

Hora de inicio: 19.15

TV: ESPN.