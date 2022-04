El vicepresidente de Central radicó una denuncia contra un periodista por agresiones

El vicepresidente de Rosario Central, Ricardo Carloni, denunció a un periodista por agresiones luego de haber tenido una discusión durante el partido que el canalla jugó contra Colón en Arroyito.

Durante varios partidos consecutivos, Jesús Emiliano se quejó por el mal funcionamiento de un aire acondicionado en la cabina del estadio de Central, que provocó que se inundara su espacio de trabajo.

Este viernes, en la previa del partido ante Colón, expresó al aire que recibió un llamado del vicepresidente de Rosario Central que lo insultó y lo agravió: "Iniciando la transmision, y viviendo lo que nos toca vivir cada vez que venimos al Gigante, es decir, que se nos inunde la cabina por un aire roto, me llamó el vicepresidente Ricardo Carloni y fui amenazado por él. Carloni dice que yo lo amenacé a él porque dije lo que dije al aire y cerró la comunicación”, aseveró el periodista de Radio 2.

"Central es mucho más importante que usted Carloni y que cualquier relator. No soy valiente ni hago aprovechamiento de ningún cargo. Somos hojas en el viento. Pero podemos ser incómodos cuando trabajamos con absoluta libertad", aseguró.

La réplica de Carloni

Por su parte, el dirigente de Central contó que estaba escuchando el testimonio de Emiliano cuando hizo público el reclamo, por lo que decidió llamarlo para “conocer más en profundidad sobre que estaba lloviendo en la cabina desde donde transmitía”.

“Le mandé un WhastApp saludándolo, no me contestó y lo llamé por teléfono. Me sorprendió que estaba muy nervioso, sobre un aire a condicionado que no funcionaba, le dije que lo cambiábamos de cabina, pero a partir de ahí se empezó a victimizar y a faltarme el respeto. Esa situación me motivó a realizar la denuncia policial correspondiente después del partido porque me sentía agredido, dañado en mi imagen y muy asustado”, dijo Carloni al aire de Cadena OH!.

“Entiendo que es un muy buen periodista, pero seguramente ayer habrá tenido algún inconveniente. Vamos a hablar con la emisora para que cambien de cabina si no funciona el aire acondicionado, pero me sentí muy mal, agraviado por lo que dijo, por eso decidí radicar la denuncia en la comisaría novena”, detalló.