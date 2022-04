Mariano Peralta Bauer: "Queremos pelear en todas las competencias"

Mariano Peralta Bauer había demostrado muchas condiciones desde que llegó a Unión. Es verdad que algunos le reclamaban concretar situaciones, pero el ex-San Lorenzo de buenas a primeras se ganó un lugar entre los titulares ante varias lesiones.

Indudablemente hay que soslayar su faena como uno de los puntos más altos del equipo de Munúa. Corrió, metió, anotó, dio una asistencia, por eso los hinchas del Tate lo despidieron con una ovación.

El goleador rojiblanco fue junto al entrenador el otro orador que tuvo el post partido en la sala de conferencia del Tahuichi Aguilera. "La verdad que en el segundo tiempo tuvimos que aguantar el resultado, pero demostramos estar a la altura, en una cancha difícil, y todos queremos pelear en todas las competencias".

En otro tramo de sus impresiones, Peralta Bauer apuntó que "me tocó jugar varios minutos solo de punta, conozco la posición y me siento cómodo. Intento adaptarme a lo que me pide el técnico y lo que necesita el equipo".

Antes de volver al vestuario rojiblanco para festejar con el resto de sus compañeros, prefirió seguir con el perfil bajo, a pesar del gol y su actuación. "Pude convertir gracias a todo el trabajo de mis compañeros, puede haber convertido uno o más goles. Estamos contentos pero esto sigue y hay que seguir trabajando duro".

Fuente: UNO Santa Fe