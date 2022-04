Animales de compañía: Chuchi Molina pondrá una asesoría jurídica a disposición de los proteccionistas

Más de medio centenar de proteccionistas de animales participaron esta semana de una actividad organizada por la concejala Chuchi Molina (Juntos por el Cambio), con sus pares Inés Larriera y Carlos Pereira. Bajo el título de “Jornada legal sobre animales de compañía”, la actividad estuvo destinada a entidades y personas que voluntariamente realizan tareas de rescate y cuidado de perros y gatos, y contó con la exposición de Omar de Pedro, fiscal de causas sobre animales, y Gonzalo Sozzo, docente de derecho civil.

Al término del encuentro -que se extendió por más de dos horas-, Chuchi Molina anticipó la decisión “de parte de nuestro equipo de poner a disposición una asesoría jurídica y legal, para acompañarlos en las diferentes situaciones que se les presenten, porque muchas veces están realizando en soledad un trabajo que debería hacer el Estado, y que los pone en situaciones que no saben cómo resolver, o si están tomando el camino adecuado”, apuntó.

La concejala de JxC se mostró muy conforme con el resultado de la actividad, a la que definió como “una instancia para aprender entre todos. El cambio cultural que se ha dado en la sociedad en los últimos años en relación a la convivencia con los animales, con lo que significa tener un animal y su protección, tiene mucho que ver con el trabajo diario que tienen las organizaciones y los proteccionistas independientes”, valoró. Y destacó el intercambio que se produjo entre los expositores y asistentes: “claramente este tipo de convocatorias parten de una necesidad. Todo el tiempo hubo preguntas por casos que tienen que ver con su tarea y su experiencia, y creo que fue muy enriquecedor para todas las partes”, concluyó.

Por su parte, Eduardo Burgos, colaborador del equipo de Chuchi Molina especializado en el tema de animales de compañía, también señaló que “los proteccionistas están enfrentando todos los días situaciones en las que se generan dudas o controversias sobre lo que pueden o no hacer con un animal que rescatan; en algunos casos se ven envueltos incluso en situaciones violentas, y muchas veces no tienen ni a quién recurrir para hacer una consulta, porque no hay en su equipo un abogado o asesor legal. Por eso creemos importante este tipo de encuentros, y de ahí también la decisión de Chuchi de poner a disposición una asesoría jurídica, que es una necesidad que habíamos recogido durante los contactos que fuimos generando el año pasado en la campaña electoral”.