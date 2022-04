Claudio Girardi: "Queremos recuperar el salario perdido con Macri"

Claudio Girardi, secretario general de la CGT de Santa Fe y del gremio bancario, se manifestó sobre las discusiones salariales y la actualidad económica para la clase obrera. El entrevistado hizo referencia a una pérdida del poder adquisitivo entre un 20 y 25 por ciento en el gobierno de Mauricio Macri, por lo que pretenden "aumentos aumentos salariales por arriba de la inflación. Nuestra idea es apoyar todas las discusiones salariales, porque un trabajador bien pago genera un círculo virtuoso en la economía".

"La gente consume y genera trabajo para otras argentinas y argentinos. En ese marco tenemos que seguir apostando a esto. Y que los trabajadores tengan un salario acorde a mejorar lo de cuatro años atrás", apuntó.

Respecto a su sector, remarcó que los bancos "nunca perdieron. En sus informes de gestión dicen a sus clientes que habrá una inflación del 60 por ciento y a nosotros nos ofrecieron el 45 por ciento en 8 o 9 cuotas. Por eso vamos a la medida de fuerza la semana que viene", refirió en relación al paro nacional del 28 de abril.

"Si fuese por mí y otros dirigentes de La Bancaria, siempre estamos dispuestos a discutir en serio, a mantener el diálogo. Pero no es una discusión seria su propuesta, nosotros no vamos a aceptar una falta de respeto a los trabajadores y trabajadoras. Puede ser en tramos pero no como ellos quieren. Si no están contemplados los reclamos de los trabajadores, va a ser duro. Hay que cambiar el rumbo del gobierno nacional en algunos aspectos", dijo por último.

