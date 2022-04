Javier Sanguinetti: "Tuvimos una entrega enorme"

Javier Sanguinetti contó que tuvo algunos inconvenientes de último momento para formar el equipo y que faltó un poco de tranquilidad, pero rescató que “tuvimos una entrega enorme”.

¿Por qué hubo un Newell’s en el primer tiempo y otro en el segundo?

En realidad fue por más mérito del rival, ya que Racing es uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Pudimos controlarlo a pesar de los inconvenientes que tuvimos para armar la alineación inicial con jugadores que se resintieron en la entrada en calor y algunos casos de gripe con fiebre. Se nos hizo difícil armar la estructura que nosotros deseábamos. En el segundo tiempo tuvimos mejores condiciones para desplegar nuestro juego y cuando este equipo tiene espacios crece. De hecho tuvimos cuatro o cinco donde casi abrimos el marcador.

¿A qué se debe que son más confiables de visitante?

Es mérito de los jugadores. Sacamos mucha cantidad de puntos tanto de local como visitante. Si hubiésemos tenido un poco más de tranquilidad o templanza para manejar los tiempos, cuando Racing perdía el balón hubiésemos lastimado mucho más. Lo que si tuvimos una entrega enorme. Los jugadores están predispuestos a hacer una entrega enorme. Es la única forma de poder emparejar a estos equipos que tienen mucha jerarquía como Racing.

¿A qué se debieron los ingresos de Pérez y Portillo?

Teníamos la necesidad de tener jugadores que nos den un poco más de fluidez en el juego. Y con los ingresos de Pablo y Marcos tuvimos un buen pasaje en el partido.

¿La entrega es la principal característica del equipo?

Es una de ellas. El Liverpool y el Manchester City corren los 90’ y juegan. En el fútbol argentino si no corrés vas a tener problemas. Con uno que no corra podés emparejarlo, con dos que no lo hagan se te hace difícil y con tres es imposible.

¿Qué valor le das al empate?

Es importante venir a esta cancha y llevarte algo.

¿Cómo está Juanchón García?

Tuvo una sobrecarga en la entrada en calor y Reasco había tenido fiebre. Así nuestra mejor opción para reemplazarlo fue Nazareno Funez.

Con info de La Capital