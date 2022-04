WhatsApp volvió a reportar fallas a nivel mundial

El servicio de mensajería instantánea de Meta, WhatsApp, nuevamente registra múltiples fallas a nivel mundial afectando a millones de usuarios. Los reportes indican intermitencia en el envio y recibo de mensajes.

Leer también: Cómo evitar aparecer en línea en WhatsApp, Instagram, Telegram y Messenger

De acuerdo con DownDetector, sitio especializado en el monitoreo de plataformas y servicios de Internet, la tarde de este 28 de abril hubo distintos problemas de comunicación.

Después que empezaran los problemas con el servicio, WhatsApp publicó un mensaje en Twitter, en el que aseguró que estaba trabajando para que todo vuelva a la normalidad. Sin embargo no brindó detalles sobre las causas del incidente.

You may be experiencing some issues using WhatsApp at the moment. We’re aware and working to get things running smoothly again. We’ll keep you updated and in the meantime, thanks for your patience.

— WhatsApp (@WhatsApp) April 28, 2022