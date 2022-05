Francisco dijo que quiere "ir a Moscú a encontrar a Putin"

El papa Francisco dijo que busca "ir a Moscú a encontrar a (Vladimir) Putin" para pedirle al presidente ruso que frene la guerra iniciada a fines de febrero con la invasión a Ucrania, al tiempo que reiteró que por el momento no visitará Kiev y advirtió que "los ladridos de la OTAN" cerca de las fronteras rusas pudieron haber "facilitado" el origen del conflicto.

"A Kiev por ahora no voy. Antes debo ir a Moscú, encontrar a Putin", dijo el pontífice en una entrevista publicada este martes por el Corriere della Sera al ser consultado sobre un posible viaje suyo a la capital ucraniana.

En la entrevista, el Papa reveló que le pidió al cardenal secretario de Estado Pietro Parolin "después de veinte días de iniciada la guerra, que haga llegar el mensaje a Putin de que estoy dispuesto a ir a Moscú. Era necesario que el líder ruso concediera alguna ventana".

"No hemos tenido hasta ahora respuestas y estamos insistiendo", remarcó y consideró que "Putin no puede y no quiere hacer este encuentro en este momento".

"Incluso yo soy solo un sacerdote. ¿Qué puedo hacer? Hago lo que puedo. Si Putin abriera la puerta...", se esperanzó.

Al hacer un recorrido por las acciones emprendidas por la Santa Sede desde el 24 de febrero, Francisco afirmó que llamó al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, "el primer día de la guerra" y que luego quiso "hacer un gesto claro que viera todo el mundo" con su visita de ese día a la embajada rusa ante el Vaticano.