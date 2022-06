¡No lo querían! ¿Por qué habrían desvinculado a Lío Pecoraro de Todas las tardes?

Fernando Piaggio, amigo y compañero de trabajo de Lío Pecoraro, aseguró con firmeza que su colega no volvió a Todas las tardes por pedido de la conductora, Maju Lozano, tras recuperarse del cáncer que afectó su salud a fines del 2020.

"El que lo conoce a Lío sabe que él todo el tiempo quiere laburar. En los peores momentos también, cuando estaba luchando por su vida", comenzó diciendo Piaggio.

"Durante todo el tiempo, y saco al canal del medio, le decían 'Lío, te estamos esperando. Lío tenés tu lugar'. Después vino el trasplante de médula y él seguía esperando. Pero le decían, 'te esperamos. ¡Sos un guerrero!'", continuó.

"La que no quería que esté a su lado es Maju Lozano", disparó Fernando Piaggio

"Cuando llega el momento de incorporarse, una semana antes de su regreso, le manifiestan que no estaba lo que le habían prometido, durante un año y medio en el programa. Humanamente no se portaron bien con Lío", sentenció con contundencia.

"La que no quería que esté a su lado es Maju Lozano", disparó Fernando Piaggio, sorprendiendo a Ángel de Brito y a las "angelitas" con su declaración. "Lo triste es que están los audios, hay material. No puso los ovarios que tenía que poner. A mí, en lo personal, me dolió", continuó Piaggio, duro con Maju.

Antes de cerrar el tema, el periodista agregó: "No sé qué logia se armó en el programa, pero lo lamento, porque él desde su internación estaba en contacto con todos los integrantes".

Fuente: Ciudad Magazine