Eduardo Domínguez: "Son errores que no se pueden repetir"

Eduardo Domínguez, entrenador de Independiente, atribuyó la derrota de hoy ante Patronato en Paraná (1-3) a “errores que no se pueden repetir” y remarcó que la solución es “seguir creyendo en lo que hacemos”.

“Fueron errores no habituales, que no se pueden repetir. Dijimos que buscábamos no cometerlos más y se repitieron. Esto no es lo que queremos”, manifestó el director técnico, apesadumbrado, en los vestuarios del estadio Presbítero Grella, una vez concluido el partido válido por la fecha 5 del torneo de la Liga Profesional (LPF).

“Queda una sensación de bronca. Pero de esto se sale trabajando y creyendo en lo que hacemos”, apuntó el exDT de Colón de Santa Fe y Huracán, en rueda de prensa.

“Veo un camino a tomar. En la semana veo un laburo que después no plasmamos en cancha”, se quejó.

“Y entiendo al hincha porque ellos no ven los entrenamientos. Y no hay que explicar sino ganar”, sostuvo el director técnico.

Independiente reúne 7 puntos en la clasificación y quedó lejos de la línea del líder Newell’s (13). Su próximo encuentro será el lunes 4 de julio, a las 21.10, ante Platense, en el estadio Ricardo Bochini-Libertadores de América, de Avellaneda.

En otro orden, el ‘Rojo’ estaría próximo a acordar la llegada del delantero Facundo Ferreyra (ex Vélez y Banfield), quien podría convertirse en el segundo refuerzo del plantel, después del volante Iván Marcone.