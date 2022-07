Avanza la creación del Plan Estratégico Provincial para la Igualdad 2020-2030

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad y la Secretaría de Cooperación Internacional e Integración Regional, avanza con la creación del Plan Estratégico Provincial para la Igualdad 2020-2030.

Se trata de un proyecto del que también forman parte la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) de Costa Rica.

Jornada de encuentro y de trabajo, en el marco de la 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗧𝗿𝗶𝗮𝗻𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗣𝗹𝗮𝗻 𝗘𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁é𝗴𝗶𝗰𝗼 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗜𝗴𝘂𝗮𝗹𝗱𝗮𝗱.

Durante esta semana se lleva adelante la IV Fase del programa de Cooperación Triangular Costa Rica-España- América Latina y Caribe, sobre el proyecto de “Cooperación técnica para la formulación, ejecución, monitoreo y rendición de cuentas de políticas públicas para la Igualdad de Género”.

En el marco del mismo, una misión técnica y diplomática del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) Costa Rica, encabezada por la presidenta Ejecutiva del organismo, Adilia Caravaca Zuñiga y su equipo, formado por Miguel Rojas Campbell y Mélida Carballo Meza, visitó la provincia para participar del asesoramiento técnico para la elaboración del Plan Estratégico Provincial para la Igualdad 2020-2030, que entre sus objetivos busca contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N°5 y a garantizar la igualdad de las personas en el acceso y ejercicio de sus derechos en Santa Fe.

"En el año 2020 presentamos un proyecto a través de Cancillería para formular nuestro Plan Estratégico de Igualdad, que comprenda a todo el Ejecutivo provincial de Santa Fe. Durante 2021 el INAMU nos brindó la asistencia técnica y la cooperación española brindó los fondos para realizar las actividades", comentó María Eva Bellini, subsecretaria de Planificación, Evaluación y Cooperación Estratégica de Políticas de Igualdad, en diálogo con Sin Mordaza y Cadena OH.

"Presentaremos los resultados de los foros participativos que hicimos, con la última versión del plan, con la revisión de INAMU. Eso será enviado a la Legislatura para su aprobación, porque su período trasciende a una gestión política. Queremos el compromiso de todas las fuerzas", explicó la funcionaria y agregó que "la idea es dejar una normativa, que tiene cuatro ejes estratégicos: autonomía económica, en la participación y toma de decisiones, autonomía física y la participación de más mujeres en la ciencia, la tecnología y la educación".

"EL PLAN será enviado a la Legislatura para su aprobación, porque su período trasciende a una gestión política"

Por su lado, Miguel Rojas Campbell, Profesional Especialista de la Secretaría Técnica de la PIEG de Costa Rica, relató que "en Buenos Aires tuvimos la oportunidad de contactarnos con el personal de Cancillería, de la embajada de España y de Costa Rica. Somos un país pequeño pero ya tenemos dos políticas en el camino. Con esa experiencia hemos tratado de compartir algunas ideas con el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe".

"Hemos hecho labores conjuntas, asesorías puntuales y capacitaciones específicas, y también de revisión del texto del Plan Estratégico Provincial. El tema género no siempre está en la agenda, y eso es un compromiso de los planes, lograr que cada vez más instituciones asuman los compromisos de los planes sobre género", añadió el profesional también en diálogo con Sin Mordaza y Cadena OH, y manifestó: "el proceso de regionalización de la política es un reto que tenemos en Santa Fe y Costa Rica, para asegurar que no todo se decida desde el nivel central del país o de la provincia".

Asimismo, la titular de la cartera provincial, Florencia Marinaro, dijo: “Estamos muy contentas de estar completando la IV Fase de esta cooperación, que fue fruto de un trabajo que comenzamos en la pandemia, que continuó durante 2021 y 2022, y que va a tener como resultado un proyecto de ley que es el Plan Estratégico de Igualdad 2020-2030. Este es un plan de elaboración, ejecución, monitoreo, evaluación de la provincia de Santa Fe”.

“Claramente cuando asumimos uno de los objetivos principales que nos propusimos tenían que ver con dejar políticas a mediano y largo plazo en la provincia y la cooperación internacional fue una importante herramienta para avanzar en ese sentido, siempre destacando que hay una decisión política de que las políticas que la provincia de Santa Fe viene llevando adelante se trabajen y se nutran en cooperación con otros países y regiones en el mundo”, sumó.

Por último, la secretaria de Cooperación Internacional e Integración Regional, Julieta De San Félix, indicó: “Este proyecto de Cooperación Triangular se empezó a trabajar en la pandemia en un ministerio que aún era Secretaría de Estado de Igualdad y Género y gracias a esta cooperación, se han sentado las bases de otros tipos de trabajos con países como Francia, con quienes llevamos adelante el Presupuesto con Perspectiva de Género. El objetivo de todo es lograr la institucionalización de las políticas de igualdad y género con la elaboración del Plan Provincial, en el que se está trabajando de forma participativa con los distintos sectores”.

“La elaboración del plan será fruto de esta experiencia de intercambio con Costa Rica, que viene trabajando en el marco del Instituto Nacional de Mujeres desde el año 98, con políticas públicas muy consolidadas. La idea es institucionalizar la impronta del gobernador Omar Perotti a través de esta cooperación, sentando las bases de un trabajo de paridad real hacia el año 2030”, finalizó la funcionaria.

LA VISITA

La agenda de la misión comenzó en la ciudad de Buenos Aires, en el Palacio San Martín, sede ceremonial de la Cancillería de la República Argentina, y luego en la Casa de Santa Fe, con encuentros focalizados en el balance de los resultados alcanzados en el Proyecto de Cooperación Triangular aprobado en el Programa de Cooperación Triangular Costa Rica-España, de la que participaron autoridades de todos los niveles del Estado nacional y provincial así como también miembros de la diplomacia de los países involucrados.

Asistieron a estos encuentros además, la embajadora de Costa Rica en Argentina, Gianette Campos Rojas; la embajadora de España, María Jesús Alonso Jiménez; la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta; la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Maria Cristina Perceval; el director Nacional de Cooperación Internacional de la Cancillería Argentina, Santiago Galar; la presidenta de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria, Sabina Frederic; la directora Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, Maria Sol Prieto; la secretaria de Gestión Federal, Candelaria González del Pino; la subsecretaria de Planificación, Evaluación y Cooperación Estratégica de Políticas de Igualdad de Santa Fe, María Eva Bellini, y Constanza Estepa, miembro del equipo del Proyecto de Cooperación Triangular, entre otros miembros y funcionarios y funcionarias de los equipos de Cancillería Argentina.

Luego, en la ciudad de Santa Fe, la delegación formada por equipos técnicos y la presidenta Ejecutiva de INAMU se reunieron con actores clave del sector privado de la provincia.

La agenda continuó con un intercambio con gobiernos locales del departamento La Capital, encabezado por la subsecretaria de Fortalecimiento Territorial en Igualdad, Género y Diversidad, Soledad Zalazar.

Luego, se realizó la presentación de los resultados de los Foros Participativos realizados durante el mes de junio, para recoger los aportes de la sociedad civil a la confección del Plan Provincial de Igualdad 2020-2030 junto a los y las representantes de las universidades nacionales de la provincia, miembros del equipo técnico de cooperación y la directora Provincial de Evaluación de Programas del Ministerio de Economía, María de los Ángeles Gutierrez Bode.

La agenda de la misión continuará en la ciudad de Rosario durante el resto de la semana y los funcionarios costarricenses podrán participar y realizar aportes técnicos a los equipos vinculados a prevención de las violencias por motivos de género, a la vez que podrán conocer las iniciativas vinculadas a Ley Micaela y al cooperativismo con perspectiva de género y diversidad del Espacio Cooperativo Trans-Travesti que funciona en la mencionada localidad. Por último, se reunirán con actores y actrices clave para abordar las acciones con perspectiva de género en el marco del ecosistema científico tecnológico de la provincia en el Centro Científico Tecnológico Conicet.

