Georgina Barbarossa se abrió Tinder y reveló todos sus requisitos

Georgina Barbarossa siempre mantuvo su vida privada bien resguardada. Sin embargo, ahora contó que se abrió Tinder, una aplicación de citas que te permite conocer a personas con gustos e intereses similares a los tuyos.

En las últimas horas, por primera vez, confesó que se sumó a la aplicación y reveló cuáles son los requisitos que debe cumplir un hombre para conquistar su corazón.

Leer también: A los 63 años quiso conocer el amor en Tinder: lo drogaron, golpearon y desvalijaron

Fiel a su estilo, la conductora aclaró con mucho humor que actualmente no está en pareja, pero “tuvo un par de cosas” este último tiempo. “Primero uno, después del otro”, añadió en un tono de ironía y despertó las carcajadas.

Como era de esperar, también le consultaron sobre las nuevas formas de vincularse en la actualidad. En primer lugar, dejó en claro que “no descarta nada”, pero admitió que no se ve en una relación sentimental poliamorosa como sí lo hace Flor Peña, porque “es muy celosa”.

Georgina también dijo que se abrió Tinder y que conoció a una expareja a través de la aplicación de citas. “Lo que me pasa es que estoy tan ocupada ahora que no tengo tiempo de fijarme”, aseguró la actriz, quien actualmente se encuentra al mando de A la Barbarossa, el magazine que conduce por Telefe de lunes a viernes.

Leer también: Tinder y Google, en conflicto judicial

Luego, Georgina se refirió a los requisitos que debe tener un hombre para conquistar su corazón: “Tienen que ser valientes porque te ven fuerte y se asustan”. Luego, añadió: “Que sean limpios, con la dentadura completa, simpáticos y cultos. Que me hable bien, que me conjugue bien los verbos y que no me diga ‘vistes’ o ‘agarrastes’”.

“Yo estoy en Tinder. Lo que pasa es que después me olvido de contestar. Estaba haciendo la temporada en Carlos Paz y Rochi Igarzábal y Sofía Macaggi me lo abrieron. Yo no lo podía creer. Me empecé a divertir muchísimo, pero tampoco la vida pasa por ahí. No estoy todo el día pendiente del teléfono porque me muero. Entre los mensajes y todas las cosas que te llegan de información es como que… si viene el amor, fantástico”, cerró.