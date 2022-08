El Gobierno criticó al Socialismo por el inconcluso Hospital Regional Sur

El Hospital Regional Sur de Rosario, en la Avenida de Circunvalación y San Martín, volvió a ser noticia durante las últimas semanas debido a los incesantes robos de materiales que sufre el efector que aún no está culminado.

Los vecinos de la zona vienen denunciando desde hace tiempo que el nosocomio es blanco de robos y vandalismo. Al no estar finalizada la obra y sin seguridad, está expuesta a este tipo de hechos, manifiestan quienes viven en la zona.

Al respecto, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, comentó que "estamos a punto de adjudicar el cerco perimetral que fue licitado hace un tiempo. Eso ya está encaminado".

Asimismo, la funcionaria adelantó que "ya hay una empresa trabajando en el diseño del proyecto ejecutivo de cloacas".

"El Socialismo lo empezó en el 2011 a este hospital, y cuando lo quisimos usar para la pandemia no tenía cloacas, no tenía pisos ni servicios"

"Digamos todo, ese hospital se comenzó en el 2011, no es que llegamos y no le dimos continuidad a algo que hizo la gestión anterior, al contrario, continuamos con todas las obras. El Socialismo lo empezó en el 2011 a este hospital, y cuando lo quisimos usar para la pandemia no tenía cloacas, no tenía pisos ni servicios", criticó en tanto la ministra.

En ese marco, explicó que ahora se está protegiendo al efector para que "no se siga vandalizando, y generando el proyecto para la obra de cloacas que beneficiará al hospital y a siete barrios aledaños. Esa es la situación actual, ya se está trabajando".

Escuchar también la nota completa: