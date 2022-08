Sergio Rondina: "El empate no nos sirve"

Colón no se pudo aprovechar de un golpeado Newell's, que llegaba de seis fechas sin ganar y con varios jugadores lesionados, y con pocas ideas solo rescató un empate, tras el 0-0 que protagonizaron en el Coloso Marcelo Bielsa. De esta manera, el equipo de Sergio Rondina sigue sin aparecer y quedó a ocho puntos de la zona de clasificación para la Copa Sudamericana 2023.

Luego del partido Sergio Rondina dijo sobre el empate de Colón: "El partido fue muy parejo, ninguno salió del molde por temor a equivocarse, Newell's hizo cambios y se partió el partido, nosotros hicimos los nuestros, pero nos equivocamos en los pases finales.

El empate fue justo, que no nos sirve para lo que queremos nosotros, pero el equipo se plantó y peleó".

"Con los cambios buscamos tener más juego, con Picco estuvimos bien en la contención pero nos faltó juego. Buscamos luego recuperaciones y salidas rápidas, ya sin Meza. Los uruguayos hicieron un pacto por el otro lado, no se atacaron ninguno de los dos (risas)", destacó Sergio Rondina en otro tramo sobre el empate de Colón

Sobre Facundo Farías, el DT de Colón dijo: "Terminó cansado, pero bien. Se equivocó en un contragolpe, lo vio a Chirstian (Bernardi) y no a Ramón que se iba a mano a mano. Hizo un esfuerzo grande, como todos, se entregaron, nos dolió lo del otro día, intentamos ganarlo pero no se pudo, nos faltó más juego para generar más de lo que lo hicimos. Colón está bien físicamente, fue un partido muy táctico por parte de los dos, supimos por momentos dónde presionar, cuando lo hicimos defendimos bien. Con los cambios buscamos gente rápida, para aprovechar los espacios pero no lo pudimos hacer".

Luego, Sergio Rondina indicó sobre el empate ante Newell's: "Al equipo lo encontré sólido, el equipo venía con línea de cinco, nos falta más juego, más compañía a Christian Bernardi, hay que buscar un equilibrio, no es fácil. Hoy encontramos algo que de local no nos va a servir, tenemos unos días para trabajar el partido. Los jugadores quieren volver a ser, más allá de las ausencias, tenemos que encontrarle la vuelta hasta que termine el campeonato, ser más agresivo, con más juego, estamos en busca de eso. Hay que ganar, nos está costando, pasa por la confianza, fue duro lo del otro día, hoy el equipo mostró reacción, necesitamos meter dos o tres triunfos para achicar la brecha".

Rondina explicó también los cambios que hizo, y afirmó: "El cambio por Chicco fue táctico, buscamos ser más profundos con Pierotti. Julián corrió mucho, estaba cansado, al igual que Picco".

Más adelante, Sergio Rondina opinó: "A veces los cambios son necesarios y otras veces no. Perlaza está agarrando ritmo de juego, conociendo la intensidad del fútbol argentino. Es un interno por derecha, hoy jugamos de otra manera".

"Arsenal es el equipo que menos perdió en el campeonato, no será fácil, tiene su libreto estudiado. Central Córdoba será dificilísimo, si juega como lo hizo contra Central. El fútbol argentino es así, es parejo, todo está parejo, fecha a fecha hay un resultado que nadie esperaba, eso es por el desgaste por jugar muy seguido y por el poco recambio, hay un montón de factores. No siempre se da así", reveló en el final el DT de Colón.