Acoso laboral en Colonia Silva: "Quiero recuperar mi trabajo", reclamó Analía Marini

Al menos tres mujeres denunciaron al presidente comunal de Colonia Silva, Héctor Rossi, por acoso laboral, hostigamiento, difamación, calumnias e injurias. Dos de las mujeres continúan en sus cargos y una perdió el trabajo.

La localidad está ubicada en el kilómetro 140 de la Ruta Nacional 11, perteneciente al departamento San Justo.

"Hace 19 años me desempeño como secretaria de la comuna. Nacida y crecida en este pueblo. Jamás tuvo un problema, hasta que apareció Héctor Rossi. Ahí empezó mi calvario", apuntó Analía Marini, una de las afectadas.

Según la entrevistada, lejos de querer recomponer o revertir la situación, "o al menos dialogar", tomó represalias y está teniendo actitudes feas. "Citaron a mis compañeros de trabajo a declarar por un supuesto sumario administrativo, para echarme, tratando de ensuciarme".

Marini hace seis meses que no está trabajando, y toda la situación le trajo muchas enfermedades. "En la justicia está todo muy parado. Desde diciembre no tengo novedades, no me llamaron. Me presenté un día a fiscalía, estaba el fiscal, pero no me quiso atender".

"Rossi me obligaba a ir con él a realizar trámites para la comuna en su camioneta particular, se enojaba cuando no accedía a hacer las cosas que me pedía y me mostraba videos pornográficos en el horario de trabajo", contó. "Me enteré -prosiguió- que salió a divulgar que teníamos una relación cuando yo tengo marido y una hija de 18 años. Él me demostraba que quería tener relaciones sexuales conmigo, me llamaba continuamente y me hacía propuestas hasta que no aguanté más y empecé a llegar a mi casa llorando, le decía a mi marido que no quería trabajar más. Esto me produjo ataques de pánico, fibromialgia, gastritis y estar medicada", detalló Marini.

En esta situación, la entrevistada afirmó que cuenta con el apoyo de senadores y diputados, que salieron a respaldarlo. "Dijeron que son denuncias falsas, que está todo politizado. Pero no tengo nada que ver con la política. Tengo mi trabajo hace 19 años, no pertenezco a ningún partido. Aparte no me voy a exponer a pasar por todo esto por un beneficio político".

La entrevistada presentó denuncias y reclamos en la secretaría de Derecho del municipio, en el ministerio de Género, en la Defensoría del Pueblo, en la parte de Municipios y Comunas, incluso lo hizo el gremio para pedir audiencias para este tema, y no las obtuvieron. Tampoco en la Cámara de Diputados le dieron respuestas. "Es gravísimo", dijo por último.

