Una bailarina mandó al frente a L-Gante: "Tuve la oportunidad"

Una de las bailarinas de L-Gante, Mica Salatino, lo mandó al frente en Nosotros a la Mañana en medio de los rumores de separación con Tamara Báez por infidelidad. “¿Él te dijo que estaba separado?”, le preguntaron a la invitada, quien respondió: “En todos lados salió que se separaron, pero él no dijo nada”.

“¿En algún momento él te invitó a salir?”, insistieron en el programa de eltrece y la joven contestó: “Fue todo por chat”.

“¿Hicieron sexting?”, consultaron entonces y Mica dijo: “Él vio mis fotos pero no. Yo no mezclo las cosas, no me quiero desubicar tampoco, pero sí la oportunidad la tuve”.

Mica Salatino, la bailarina de L-Gante, fue picantísima al hablar de Tamara Báez, a quien acusó de haberla amenazado con hundirla. “Capas tiene el cu... sucio”, comentó la joven y en Nosotros a la Mañana le preguntaron: “¿Estás insinuando que ella también le fue infiel a él?”.

“Todo puede ser, acá nadie es un santo tampoco”, contestó sin filtros la invitada al programa de eltrece sobre Tamara.

Fuente: Ciudad Magazine