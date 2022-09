El actual DT interino del "Verde", Luciano Guiñazú, se encargó de aclarar la situación del atacante santafesino, de 27 años y de anterior concurso en el equipo en la temporada 2021

"Brian Fernández no se presentó a entrenar ni hoy (jueves) ni ayer (miércoles). Los dirigentes me dijeron que no volverá más", sostuvo Guiñazú al programa radial "El Ascenso x 3".

De este modo, el reemplazante del binomio compuesto por Juan Branda-Tobías Kohan blanqueó una situación que asomaba como "un secreto a voces".

De acuerdo a lo revelado a Télam por allegados al club de Caballito, el exjugador de Colón de Santa Fe, Racing Club y Defensa y Justicia volvió a "experimentar problemas personales" que le impidieron concurrir al entrenamiento de la jornada en el estadio de Caballito.

El goleador fue poco utilizado por el binomio técnico Branda-Kohan, a punto tal que nunca fue titular, aunque sí ingresó en siete encuentros en los segundos tiempos. El último partido que disputó fue ante Deportivo Riestra (0-1) el pasado miércoles 31 de agosto, cuando entró los últimos 26 minutos, en sustitución de Andrés Ayala.

Durante el primer semestre de la temporada, Fernández vistió la camiseta de Deportivo Madryn, en donde se alineó en seis oportunidades y convirtió un gol.

Ferro, que viene de perder 0-1 con Temperley y reúne 39 puntos en la clasificación, se enfrentará este lunes a Deportivo Morón (40), desde las 18.10, por la 33ra. Jornada del certamen.