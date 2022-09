Nuevo audio de Sain: se burlaba de la muerte del Jefe de Policía de Rosario

En el marco de la causa por presunto espionaje ilegal que se tramita en la ciudad de Santa Fe, este jueves se conoció un nuevo audio donde se lo escucha al ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, burlarse de la muerte por coronavirus de Adrián Forni, que por entonces, jefe de la Policía de Rosario.

El heho tuvo data de finales de mayo del año pasado, cuando Sain ya no era ministro de Seguridad –retirado del cargo en marzo de 2021–. Se trata de un mensaje de voz vía Whatsapp que le envió a Germán Montenegro, que en ese entonces era el secretario de Seguridad Pública.

En la primera parte, Sain se refiere a que había quedado “hecho mierda” por el coronavirus. Y se lo comenta en el marco en el que Montenegro también estaba con covid-19.

“Lo tuyo es más contenible. Así que a mí me alegra que estés tranquilo. El cuerpo tiene que defenderse. Nadia (posiblemente Schujman) también pasó por esto-. Nadia quedó bastante bien. Yo quedé hecho mierda. Es muy variable…Y bueno, (Adrián) Forni se fue jajaja”, le dice el ex ministro al comienzo del audio.

Luego, Sain agrega: “Che, que la chilindrina (sic) no vaya a poner al sucesor, eh. Estate atento, boludo, con covid o lo que sea. Con el crápula ese que todavía no renunció. O sea, se murió Forni y no renunció ese hijo de puta, ladrón de mierda. Igual, ya lo vamos a imputar en poco tiempo, con lo cual va a ser un dislate que el gobierno tenga imputado su subjefe”.

Casualmente, en julio de 2021, dos meses después de ese audio mandado por Sain, fue allanado Ariel Zancocchia, por entonces subjefe de la Policía de la provincia. A finales de diciembre del año pasado fue imputado por estar presuntamente involucrado en la venta de autopartes de móviles de la fuerza de seguridad y actualmente se encuentra en libertad.

Pero, en otra audiencia, de febrero de este año, Zancocchia hizo un descargo y afirmó: “Todo mi desempeño en el cargo fue adecuado a mis funciones, solucionando los distintos y variados problemas que a diario se presentan en nuestra querida Policía provincial. No he participado ni he tenido problema alguno de ningún tipo, ni administrativo ni judicial. Solo el que nos ocupa. Y, casualmente, cuando el ex ministro Sain dejó su cargo. Digo casualmente porque, como es de público conocimiento, quedé dentro de una interna que desconocía, pero que fui víctima de ella”.

“Quiero dejar en claro, como lo dije en la audiencia del 29 de diciembre de 2021, que estoy seguro de que esto no es más que una causa armada desde la Agencia de Control Policial para perjudicarme, ya que ellos llamativamente fechas antes de mi designación como subjefe de Policía de la provincia le pasaron el informe al entonces ministro de Seguridad Marcelo Sain, quien me nombró como subjefe de Policía el 1º de septiembre de 2020, donde indicaba que yo no tenía investigación en curso y que no estaba denunciado, que contaba con el aval de ellos para mi función”, añadió.

No quedó todo allí. Zancocchia también señaló que le llamó “poderosamente la atención” que los fiscales que lo imputaron venían investigándolo desde febrero de 2019 y esa situación no se le informó al por entonces ministro de Seguridad Marcelo Sain.

“Pero más sorprendente es que justo se dan cuenta de esta investigación en mi contra en marzo de 2021, sospechosamente cuando es desplazado Sain. Muy llamativo. Digo también que la causa se instruye en la Agencia de Control Policial. Sospecho que fue a requerimiento de Sain, evidentemente por los hechos de público conocimiento la intención del ex ministro es embarrar la cancha del actual ministro Jorge Lagna. Basta repasar las redes sociales de Sain para advertir tal cuestión”, concluyó.