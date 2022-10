Este lunes, el Gobierno de Santa Fe volvió a reunirse con representantes del gremio AMSAFE para retomar la discusión salarial. Al respecto, desde la administración provincial propusieron devolverles a los docentes el dinero descontado por los días de paros.

Además, el Gobierno propuso blanquear sumas no remunerativas de los años 2020 y 2021, abrir concursos para cargos directivos e incorporación de vacantes y se sumarán horas cátedra.

Tras el encuentro, Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE, habló con los medios y precisó: "el primer punto tiene que ver con la devolución de los montos que se habían descontado; se va realizar por planilla complementaria el 14 de octubre".

"Junto con esta devolución, se pagaría el 12% restante del aumento que había sido propuesto". Además, "se incorpora el no descuento de las seis jornadas de paro llevadas a cabo en septiembre y el blanqueo en octubre de todas las sumas no remunerativas y no bonificables otorgadas en 2020 y 2021", explicó.

También, Alonso anticipó que "el 1 de diciembre va a continuar la discusión salarial y se conformará una comisión para tratar la situación de los diferentes cargos en el sistema educativo".

Finalmente, el secretario general de AMSAFE se refirió a la finalización de las clases. "En el acta anterior fue estipulado que el ciclo lectivo termine el 23 de diciembre. Nosotros discutimos esa posición y creemos que no se trata de extender el ciclo lectivo".

De no haber cambios, el próximo jueves se realizará la asamblea provincial "para que los docentes evalúen y voten acerca de esta propuesta", manifestó Alonso.

