La fiscal Ferraro defendió su desempeño en el caso Oldani ante la Legislatura

La fiscal de Homicidios, Cristina Ferraro, declaró hoy ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura frente a las acusaciones que existen en su contra por su desempeño en el denominado "Caso Oldani", homicidio cometido el 11 de febrero de 2020 en pleno centro de Santa Fe.

Tras el descargo, el abogado de la fiscal, Sebastián Oroño, dijo que la presentación sirvió para “aclarar cuestiones oscuras” que tenían que ver con el lugar del hecho y el momento en que se produjo el retiro del dinero.

“Ferraro nunca vio que salían con bolsos y quiero hacer una aclaración de contexto que a veces no se tiene en cuenta, eran las 12 de la noche, la investigación había empezado a las 6 de la tarde y la fiscal estaba trabajando de las 8. Somos seres humanos, obviamente que no lo advirtió, si no, no hubiera permitido el retiro del dinero”, dijo el letrado, quien admitió que Ferraro dejó en claro que “hoy estaría hasta el último momento relevando a cada subordinado” y tomaría otra actitud luego de conocerse lo sucedido.

En su defensa, la fiscal advierte que no era ella la encargada de administrar los ingresos a las oficinas, sino que esas decisiones corresponden a la policía a cargo del control. En este sentido, remarca que tampoco se plasmó en las actas de procedimiento el ingreso de familiares de Oldani a la empresa aquella noche.

Por su parte, el diputado provincial, Leandro Busatto, miembro acusador en la investigación, dijo que la presentación de Ferraro “no agregó demasiado”, salvo la responsabilidad de una funcionaria judicial en declarar ante la Comisión.

“Desde mi punto de vista hay pruebas suficientes para llegar a un dictamen que permita configurar lo que, para nosotros, significa una falta grave y que eso amerite una sanción importante por parte de la legislatura, que por lo menos, para nosotros estimamos debe ser la remoción de la fiscal, o la suspensión máxima permitida por la ley que son 180 días”.

Sobre el descargo de la fiscal, Busatto apuntó que continúa sin esclarecerse por qué la funcionaria autorizó a la hija de Hugo Oldani a retirar el documento de identidad que permanecía en el local y que derivó en la desaparición del dinero que debía resguardarse.

“Le pregunté por qué pasó esto, porque en definitiva hay un homicidio en ocasión de robo, lo que significa que hay algo que tenía que preservarse, en este caso, el dinero. Por lo que pregunté por qué no se preservó, a lo cual, ella atribuyó responsabilidades al coordinador de la escena del crimen, pero yo no me olvido que, en el sistema acusatorio actual, el jefe de la escena del crimen es el fiscal, no el policía que está colaborando”, agregó.